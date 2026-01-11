La Jornada 2 de la Liga MX continúa el miércoles 14 de enero con el partido Cruz Azul vs Atlas. Conoce a qué hora ver el duelo a través de las plataformas TUDN, ViX y Canal 5.
- Partido: Cruz Azul vs Atlas
- Fecha: Miércoles 14 de enero
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5
Cruz Azul vs Atlas: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Atlas en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.
Cruz Azul vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?
Las plataformas TUDN, ViX y Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Atlas, el miércoles 14 de enero.
¿Cómo llega Cruz Azul al partido de la Jornada 2 de Liga MX vs Atlas?
Cruz Azul llega con mucha presión al partido de la Jornada 2 de la Liga MX, cuando reciba al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
La derrota 1-2 en León tiene en la mira al proyecto de Nicolás Larcamón, a quien le urge sumar su primera victoria en el Clausura 2026.
¿Cómo llega Atlas al partido de la Jornada 2 de Liga MX vs Cruz Azul?
Atlas sumó sus primeros tres puntos en casa, donde venció 1-0 a Puebla, así que, los rojinegros no serán un rival sencillo para Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX.
Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
- Pachuca vs León | FOX One
- Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports
- FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One
Miércoles 14 de enero
- Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
- América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
- Querétaro vs Tijuana | FOX One
- Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
- Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7