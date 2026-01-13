La Jornada 2 de la Liga MX continúa el miércoles 14 de enero con el partido Tigres vs Pumas en el Estadio Universitario. Conoce la hora y canal para ver el duelo a través de FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs Pumas

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

Tigres vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Tigres vs Pumas en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La señal de la plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Pumas, el miércoles 14 de enero.

Partido: Tigres vs Pumas

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 2 de Liga MX vs Pumas?

Tigres derrotó a San Luis en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX, y en su segundo partido recibirá a Pumas en el Estadio Universitario.

Con marcador de 2-1, Tigres venció al equipo potosino y es favorito para sumar los tres puntos en casa ante Pumas.

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 2 de Liga MX vs Tigres?

Pumas no tuvo un buen debut en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX en Ciudad Universitaria.

Después de tomar una ventaja fortuita sobre Querétaro en casa, Pumas no supo capitalizar ese resultado y terminó cediendo dos puntos como local.

El marcador de 1-1 desató abucheos por parte de los aficionados de Pumas, equipo obligado a sumar en el Estadio Universitario ante Tigres.

Después de visitar a Tigres, Pumas volverá el fin de semana a su cancha para ser anfitrión de León el domingo 18 de enero.