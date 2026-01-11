América vs San Luis chocan en la Jornada 2 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido de las Águilas.

Partido: América vs San Luis

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

América vs San Luis: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El miércoles 14 de enero de 2026 finaliza la Jornada 2 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el América vs San Luis.

América vs San Luis: Horario para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El partido América vs San Luis inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 14 de enero de 2026.

América vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?

Las señales del Canal 5, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido América vs San Luis, en el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX.

Partido: América vs San Luis

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llega América a la Jornada 2 de la Liga MX vs San Luis?

América debutó en la Jornada 1 de la Liga MX con empate sin goles en la cancha de Xolos de Tijuana, así que busca su primer triunfo en casa, ante San Luis.

Con Rodrido Dourado como su gran novedad hasta el momento, América recibirá al exequipo del mediocampista brasileño en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

América es favorito y está obligado a ganar en su cancha al San Luis, en la Jornada 2 del Clausura 2026.

San Luis recibió a Tigres en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX, previo a visitar al América en el Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX del Clausura 2026

Con cuatro partidos inicia la Jornada 2 de la Liga MX el martes 13 de enero, al día siguiente se miden América vs San Luis.

Martes 13 de enero de 2026

Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7

Pachuca vs León | FOX One

Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports

FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One

Miércoles 14 de enero