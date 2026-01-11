América vs San Luis chocan en la Jornada 2 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido de las Águilas.
- Partido: América vs San Luis
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
América vs San Luis: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El miércoles 14 de enero de 2026 finaliza la Jornada 2 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el América vs San Luis.
América vs San Luis: Horario para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El partido América vs San Luis inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 14 de enero de 2026.
América vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?
Las señales del Canal 5, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido América vs San Luis, en el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX.
¿Cómo llega América a la Jornada 2 de la Liga MX vs San Luis?
América debutó en la Jornada 1 de la Liga MX con empate sin goles en la cancha de Xolos de Tijuana, así que busca su primer triunfo en casa, ante San Luis.
Con Rodrido Dourado como su gran novedad hasta el momento, América recibirá al exequipo del mediocampista brasileño en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
América es favorito y está obligado a ganar en su cancha al San Luis, en la Jornada 2 del Clausura 2026.
San Luis recibió a Tigres en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX, previo a visitar al América en el Clausura 2026.
Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX del Clausura 2026
Con cuatro partidos inicia la Jornada 2 de la Liga MX el martes 13 de enero, al día siguiente se miden América vs San Luis.
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
- Pachuca vs León | FOX One
- Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports
- FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One
Miércoles 14 de enero
- Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
- América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
- Querétaro vs Tijuana | FOX One
- Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
- Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7