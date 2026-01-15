Fox One, uno de los medios de comunicación deportivos más nuevos en nuestro país, sigue ampliando su catálogo y en esta ocasión dio a conocer que comenzarán a transmitir los partidos de dos equipos más de la Liga MX.

Nuevos equipos de Liga MX en Fox One:

Tigres (Femenil)

Necaxa (Varonil y Femenil)

Sin embargo, el anuncio de Fox One no solamente se limitó a dar a conocer los nuevos derechos de transmisión de la Liga MX con los que contarán, sino que además incorporarán a tres figuras de la comunicación deportiva en nuestro país a sus filas, que antes estuvieron en Fox Sports México.

Los 3 nuevos talentos de Fox One:

Rubén Rodríguez

Alberto ‘Ruso’ Brailovsky

Rafael Márquez Lugo

Estas incorporaciones colocan a dicho medio como un serio competidor en el mercado del contenido deportivo en México, pues ahora cuenta con uno de los catálogos más completos para ofrecer a los aficionados.

Fox One suma a dos equipos de Liga MX a su catálogo

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Fox One dio a conocer que a partir de este mes transmitirán los partidos de Necaxa y Tigres como locales en la Liga MX Femenil.

Sin embargo, en el caso del Necaxa, Fox One también contará con los partidos que el club dispute en la Liga MX varonil en el Estadio Victoria, por lo que tendrá a sus dos equipos en sus transmisiones.

Necaxa tuvo la actuación más convincente de la primera jornada y cerró la fecha en el liderato general (Mexsport / Tomas Regueiro)

“Estas nuevas propiedades de futbol de la Liga MX y la Liga MX Femenil se suman al amplio portafolio futbolístico de FOX, que incluye la UEFA Champions League, la Premier League, la Ligue 1, la Coppa Italia, la Saudi Pro League, la Women’s Super League, la Arkema Premiere Ligue y la Serie A Femmenile…”, se lee en el comunicado.

Tres nuevos talentos se suman al equipo de Fox One

Además de dar a conocer la adquisición de los derechos de transmisión para los partidos de Rayos y Tigres, Fox One también aprovechó para confirmar que tres comunicadores deportivos se incorporan a sus filas.

Rubén Rodríguez, Daniel Brailovsky, y Rafael Márquez Lugo, quién estuvieron durante varios años en Fox Sports México, ahora pasarán a formar parte del equipo de Fox One en este nuevo proyecto.

Ellos se reencontrarán con viejos conocidos con los que ya trabajaron en su anterior empresa, pues en dicho medio ya hay comunicadores como Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos y otros más.