Se siguen confirmando nombres de las escuderías para la temporada 2026 de la Formula 1. Y ahora Mercedes dio a conocer su alineación de pilotos para el próximo año después de todos los rumores de una posible llegada de Max Verstappen.
Y es que a lo largo de esta temporada 2025, se ha especulado con que Max Verstappen podría salir de Red Bull por el bajo rendimiento y acordar con Mercedes tras una supuesta reunión con Toto Wolff, director de la escudería alemana.
Ahora Mercedes confirmó este miércoles 15 de octubre a los que serán sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, terminando con las especulaciones.
Mercedes confirma a sus pilotos para la temporada 2026 de la Formula 1
La escudería Mercedes-AMG Patronas reveló este miércoles 15 de octubre a los dos pilotos que serán parte del equipo para la temporada 2026 de la Formula 1.
Confirmó que George Russell y Kimi Antonelli seguirán siendo los pilotos del equipo para la siguiente campaña, terminando con los rumores de una posible llegada de Max Verstappen desde Red Bull.
"Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me complace haberlo hecho. George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos", dijo Toto Wolff.
Formula 1: Estos son los pilotos confirmados para la temporada 2026
Estas son las alineaciones de las escuderías para la temporada 2026 de la Formula 1, confirmadas al momento.
- Red Bull - Max Verstappen contrato hasta 2028
- Mercedes - George Russell y Kimi Antonelli en 2026
- Ferrari - Charles Leclerc contrato hasta 2026 y Lewis Hamilton contrato hasta 2026
- McLaren - Oscar Piastri contrato hasta 2026 y Lando Norris contrato hasta 2027
- Aston Martin - Fernando Alonso contrato hasta 2026 y Lance Stroll contrato desconocido
- Alpine - Pierre Gasly contrato hasta 2026
- Williams - Alexander Albon contrato hasta 2026 y Carlos Sainz Jr. contrato hasta 2026
- Racing Bulls - Sin contratos para 2026
- Audi (Sauber) - Niko Hulkenberg contrato hasta 2026 y Gabriel Bortoleto contrato hasta 2026
- Haas - Esteban Ocon contrato hasta 2026 y Oliver Bearman contrato hasta 2026
- Cadillac - Checo Pérez con contrato hasta 2028 y Valtteri Bottas con contrato hasta 2028