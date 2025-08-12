Estamos en pleno parón de la temporada 2025 de la Formula 1, mejor conocido como la ‘Seally Season’, el periodo lleno de rumores sobre el futuro de los pilotos de cada una de las escuderías.

En especial, la ‘Seally Season’ de esta temporada 2025 es muy particular debido a que varios de los pilotos no tienen su lugar asegurado. Otros tiene contrato firmado solo hasta 2026, lo que también podría provocar algunos cambios.

Sin duda, lo que más interesa en México y Latinoamérica, es saber si Checo Pérez sí volverá a la Formula 1 con Cadillac, como apuntan los rumores que circulan desde hace meses.

¡Bombazo en Fórmula 1! Jefe de Cadillac por fin rompe el silencio sobre la posible llegada de Checo Pérez (MexSport via Firo Sportphoto / MEXSPORT)

Formula 1: Los rumores más calientes de cara a la temporada 2026

De manera oficial, solo hay 13 pilotos (de los 22 disponibles) que tienen un contrato vigente para la temporada 2026 de la Formula 1.

Sin embargo, los rumores están que arden, sobre todo con el futuro de Max Verstappen, quien se habla podría dejar Red Bull para llegar a Mercedes a petición expresa de Toto Wolff.

El piloto neerlandés, tetracampeón del mundo, tiene contrato con Red Bull hasta el 2028, pero la abrupta salida de Christian Horner como jefe del equipo podría cambiar todo.

Los otros rumores más fuertes son los que involucran a Checo Pérez, quien apuntaría a llegar a Cadillac, el nuevo equipo que hará su debut en la Formula 1 en 2026.

Como compañero del mexicano también llegaría otro experimentado piloto, Valtteri Bottas, con quien haría dupla en el equipo estadounidense.

Son pocos los equipos que tienen a sus dos pilotos con contrato hasta 2026, entre ellos McLaren y Ferrari.

Formula 1: Estos son todos los pilotos confirmados para la temporada 2026

Estas son las alineaciones de las escuderías para la temporada 2026 de la Formula 1:

Red Bull - Max Verstappen (contrato hasta 2028)

Mercedes - Sin contratos para 2026

Ferrari - Charles Leclerc contrato hasta 2026 y Lewis Hamilton contrato hasta 2026

McLaren - Oscar Piastri contrato hasta 2026 y Lando Norris contrato hasta 2027

Aston Martin - Fernando Alonso contrato hasta 2026 y Lance Stroll contrato desconocido

Alpine - Pierre Gasly contrato hasta 2026

Williams - Alexander Albon contrato hasta 2026 y Carlos Sainz Jr. contrato hasta 2026

Racing Bulls - Sin contratos para 2026

Audi (Sauber) - Niko Hulkenberg contrato hasta 2026 y Gabriel Bortoleto contrato hasta 2026

Haas - Esteban Ocon contrato hasta 2026 y Oliver Bearman contrato hasta 2026

Cadillac - Sin contratos para 2026