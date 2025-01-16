Para el piloto británico Lewis Hamilton, de 40 años de edad, las posibilidades de un romance con Shakira parecen haber quedado en el pasado.

Y es que, Lewis Hamilton fue captado recientemente en lo que parece haber sido una cita romántica con una espectacular mujer que no es Shakira.

Se trata de otra colombiana de fama internacional, a quien por mucho tiempo se le relacionó con el cantante Luis Miguel: Sofía Vergara.

Lewis Hamilton (Daniel Jiménez)

Sofía Vergara y Lewis Hamilton desatan rumores de romance tras cita en restaurante

Lewis Hamilton y Sofía Vergara, de 40 años de edad, fueron captados en video el pasado martes 14 de enero de 2025, en un reconocido restaurante de la ciudad de Nueva York.

Testigos citados dijeron haber visto a Sofía Vergara cenando junto a Lewis Hamilton en un reconocido restaurante de la ciudad de Nueva York.

Quienes presenciaron la reunión aseguraron a Hola que tanto Sofía Vergara, como Lewis Hamilton se mostraron muy contentos e interesadas la una e la otra y viceversa.

Para demostrarlo, las fuentes de Hola señalaron que la pareja apenas probó los carísimos platillos que les llevaron a su mesa, con tal de no perder el hilo de la conversación.

Lewis and Sofia Vergara in New York on January 14th, 2025



火曜日にニューヨークで目撃されたハミルトンとソフィア・ベルガラ pic.twitter.com/Bg9wF67VOh — #TeamLH Japan (@TeamLH44JAPAN) January 15, 2025

Sofía Vergara y Lewis Hamilton dejaron ver la química que hay entre los dos luego de una cita

Los propios paparazzis pudieron comprobar la química que hay entre Sofía Vergara y Lewis Hamilton.

Esto, gracias a que luego de 2 horas de comida, salieron del establecimiento y se quedaron unos minutos platicando, afuera de sus vehículos.

Sofía Vergara ha tenido varias relaciones sentimentales en los últimos años.

La colombiana estuvo casada con el actor Joe Manganiello desde 2015 hasta su divorcio en febrero de 2024.

Posteriormente, Sofía Vergara inició una relación con el cirujano ortopédico Justin Saliman, con quien se mostró públicamente en redes sociales a mediados de 2024.

Ahora, su encuentro con Lewis Hamilton ha generado rumores de una posible relación amorosa, sin embargo, hasta la fecha ni Sofía Vergara ni el piloto han confirmado o desmentido algún romance.