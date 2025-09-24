La Fórmula 1 podría vivir uno de los movimientos más llamativos de los últimos años si Mercedes logra convencer a Max Verstappen de firmar con la escudería alemana para la temporada 2027.

Aunque en el verano del 2025 se habló de las serias intenciones de Mercedes para hacerse de los servicios de Max Verstappen, el piloto neerlandés hablo públicamente de su decisión de quedarse en Red Bull.

Sin embargo, la escudería dirigida por Toto Wolff no ha dado todo por perdido y ya trabajan en un plan que en la temporada 2027, Verstappen ocupe uno de sus asientos.

Max Verstappen estaría en la mira de Mercedes para la temporada 2027

De acuerdo con información de Motorsport.com, Mercedes insiste en tener a Max Verstappen dentro de su alineación y estarían dispuestos a esperar hasta 2027 para que esto se haga realidad.

Sin embargo, Mercedes ya se ha encontrado con la primera dificultad para traer a Max Verstappen y es nada más y nada menos que su piloto estelar: George Russell.

Hasta el momento, la escudería alemana no ha confirmado la renovación de Russell para el siguiente año debido a que ambas partes negocian el salario y duración del contrato.

Mercedes está dispuesto a firmar solo un año más con el piloto británico, para que en caso de que Verstappen salga de Red Bull, la escudería tenga un asiento disponible.

Por su parte, Russell quiere un contrato a largo plazo y con una mejora salarial, ya que en el último año se ha convertido en un elemento valioso tras la salida de Lewis Hamilton a Ferrari.

Max Verstappen podría llegar a Mercedes en 2027 (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Max Verstappen y George Russell podrían ser compañeros en Mercedes?

Aunque la solución más fácil para Mercedes podría ser convencer a Max Verstappen y George Russell de trabajar juntos en la misma escudería, esto no podría ser posible.

En los últimos años, la relación entre Max Verstappen y George Russell se ha vuelto complicada y ambos se han lanzado varios dardos tanto dentro como fuera de la pista.

Bajo este contexto, la escudería no quiere problemas a la interna y optaría por quedarse solo con uno de los dos pilotos.