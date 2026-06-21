En conferencia de prensa de hoy 20 de junio, Marcelo Bielsa destacó instalaciones en Playa del Carmen donde se prepara Uruguay para el Mundial 2026.

“No podíamos imagina un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan, que son muchos.” Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay

El director técnico de La Celeste habló de los bien que se han sentido él y sus seleccionados, quienes establecieron su búnker de entrenamiento en el complejo Fairmont Mayakoba.

Marcelo Bielsa destaca instalaciones en Playa del Carmen durante preparación de Uruguay

Previo al encuentro de Uruguay contra Cabo Verde, Marcelo Bielsa elogió las instalaciones en Playa del Carmen.

Además el entrenador de Los Charrúas enfatizó que el personal que trabaja en las instalaciones donde está Uruguay se han mostrado muy “generosos con sus necesidades”.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay (Tomas Regueiro / MEXSPORT)

La Selección de Uruguay desarrolla su preparación en el Mayakoba Trainig Centre Cancún, lugar que tiene la infraestructura para el entrenamiento y recuperación de los futbolistas.

Uruguay al mando de Marcelo “El Loco” Bielsa marcha en el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA.

Sin embargo, el debut de la selección uruguaya dejó mucho que desear, ya que consiguió empatar con Arabia Saudita y se esperaba que el equipo de Bielsa ganara ese encuentro.

El combinado uruguayo buscará afianzar su lugar este domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos cuando juegue contra Cabo Verde.

En caso de que Uruguay gane comenzaría a perfilarse para pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026.