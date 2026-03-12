Federico Valverde es un futbolista que juega para el Real Madrid, equipo que pertenece a LaLiga de España y que actualmente se encuentra en los octavos de final de la Champions League.

Federico Valverde firmó un triplete en el último partido del Real Madrid contra el Manchester City, encuentro que formó parte de la ida de los octavos de final de la Champions League.

¿Quién es Federico Valverde?

Federico Valverde nació en Montevideo, Uruguay, un 22 de julio de 1998 y actualmente juega con el Real Madrid como centrocampista o lateral derecho en la Primera División de España.

Federico Valverde se ha consagrado como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, a tal punto de que tiene en su palmarés tres ligas de España y dos Champions League.

¿Qué edad tiene Federico Valverde?

Federico Valverde nació el 22 de julio de 1998, por lo que tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Federico Valverde?

Mina Bonino es la pareja del futbolista del Real Madrid, Federico Valverde.

¿Qué signo zodiacal es Federico Valverde?

Federico Valverde nació el 22 de julio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

¿Quién es Federico Valverde? Futbolista uruguayo. (Altaf Qadri / AP)

¿Federico Valverde tiene hijos?

Federico Valverde tiene actualmente dos hijos con Mina Bonino, Benicio y Bautista. A mediados de febrero de este año, la pareja anunció que está esperando su tercer hijo.

¿Qué estudió Federico Valverde?

Federico Valverde no realizó estudios universitarios tradicionales, ya que enfocó su carrera profesional en el futbol desde muy joven. Se formó en las divisiones inferiores del club Peñarol en Uruguay antes de llegar al Real Madrid.

Logros de Federico Valverde

Estos son los logros de Federico Valverde con el Real Madrid.