El hombre identificado como Alejandro Azcue Martínez ofreció una disculpa pública tras ser señalado como el responsable de arrojar intencionalmente una cerveza a la influencer Terefifas durante el partido México vs Chequia en el Estadio Banorte, en el marco del Mundial 2026.

“Grabo este mensaje para ofrecer una disculpa pública por mis acciones durante el partido entre México y Chequia. Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve. Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven” Alejandro Azcue Martínez, agresor de Terefifas

El incidente se viralizó en redes sociales y generó indignación, luego de que la propia Terefifas confirmara que la acción fue deliberada.

Aunque Alejandro Azcue Martínez pidió reflexión sobre el respeto en el fútbol, su disculpa recibió críticas por parecer poco auténtica.

Alejandro Azcue afirma que “la emoción del fútbol” no justifica la agresión contra Terefifas

En el mismo mensaje, Alejandro Azcue aseguró que el fútbol debe ser un espacio para convivir, disfrutar y celebrar los logros de la Selección Mexicana, por lo que reconoció que su conducta fue contraria a esos valores.

“El fútbol debe ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra selección. Momentos como los triunfos de México tendrían que unirnos, y las acciones como la mía hacen exactamente lo contrario” Alejandro Azcue Martínez, agresor de Terefifas

Asimismo, expresó su deseo de que este episodio sirva como una reflexión para fomentar el respeto dentro y fuera de los eventos deportivos.

“Espero que este hecho sirva también como un recordatorio de que debemos conducirnos con respeto dentro y fuera de cualquier evento deportivo” Alejandro Azcue Martínez, agresor de Terefifas

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre Alejandro Azcue; sin embargo, usuarios de redes sociales continúan buscando información sobre su identidad tras la difusión del video.

Alejandro Azcue recibe críticas por su disculpa a Terefifas

La disculpa pública de Alejandro Azcue también provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Diversos usuarios cuestionaron la autenticidad del mensaje y aseguraron que el texto parecía haber sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial, incluso mencionando a ChatGPT.

Además, varios comentarios señalaron que Azcue aparentemente estaba leyendo un guion durante la grabación, ya que en distintos momentos evitó mirar directamente a la cámara, situación que generó nuevas críticas entre los internautas.