En la Jornada 2 de la Premier League, Manchester City vs Tottenham se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde ver al equipo de Pep Guardiola.

Manchester City vs Tottenham es uno de los tres partidos programados para jugarse el sábado 23 de agosto, en la continuación de la Jornada 2 de la Premier League.

Manchester City vs Tottenham: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de Premier League

El sábado 23 de agosto habrá que madrugar en México para ver el partido Manchester City vs Tottenham, que juegan a las 5:30 de la mañana como parte de la la Jornada 2 de Premier League.

El Etihad Stadium será el escenario del partido Manchester City vs Tottenham, el primero en la jornada sabatina de la Premier League.

Manchester City vs Tottenham: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Premier League?

Caliente TV transmitirá el partido Manchester City vs Tottenham, duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League.

Partido: Manchester City vs Tottenham

Fase: Jornada 2 de la Premier League

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 2 de la Premier League?

Tijjani Reijnders y Erling Haaland brillaron en la Jornada 1 de la Premier League para darle el triunfo a Manchester City, 4-0 sobre Wolves.

Pep Guardiola, DT del Manchester City, priorizó el fichaje de Reijnders, y éste empezó bien su nueva etapa en la Premier League.

La siguiente prueba para el Manchester City es en casa contra Tottenham, en una temporada a la que los de Pep Guardiola llegan con sed de revancha.

¿Cómo llega Tottenham a la Jornada 2 de la Premier League?

El Tottenham, rival de Manchester City en la Jornada 2 de la Premier League, derrotó al recién ascendido Burnley en su presentación, con un marcador contundente de 3-0.

Doblete del brasileño Richarlison, inlcuido un gol de tijera, pusieron a soñar a los aficionados del Tottenham, pero en la Jornada 2 de la Premier League contra Manchester City, el reto es más complicado.