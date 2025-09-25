El Mozumbito Martínez fue, hasta hace apenas unos años, una de las grandes promesas del Club América. Sus actuaciones con las divisiones inferiores azulcremas lo llevaron al primer equipo, pero no pudo consolidarse, salió de la institución y hoy, sorprendió a todos debido a su estado físico, mismo que fue duramente criticado por los aficionados en redes sociales.

Cabe recordar que, después de América, el Mozumbito Martínez jugó con Tampico Madero, pero ahí no destacó y fue dado de baja por el club. Ahora, milita en la Liga Premier con los Pioneros de Cancún, equipo que lo sumó como un fichaje estelar, pero con el cual no llegó en el mejor estado físico, lo cual quedó registrado con un video de él en Chiapas.

Los Pioneros de Cancún visitaron a Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reyna y se fueron goleados por marcador de 4-2. Ahí, se le vio a Mozumbito Martínez calentar con los suplentes del equipo visitante y con un estado físico alejado de la versión ideal requerida para un futbolista profesional.

Las críticas al Mozumbito Martínez

El video de Mozumbito Martínez no tardó en viralizarse en diferentes plataformas de redes sociales y con ello, vinieron numerosas críticas de aficionados hacia el estado físico del jugador por un evidente exceso de peso producto de la poca actividad profesional que ha tenido recientemente.

“Mozumbito es de sorprender, empezó de cero y logró retroceder”, “ese wey debutó, tuvo su prime y su declive todo en 7 meses”, “inaceptable que en el futbol mexicano se permitan casos como el de Mozumbito y de la Chofis que con ese físico juegan futbol profesional”, “parece futbolista retirado cuando regresan a un juego de leyendas”, fueron algunas de las críticas a Martínez.

El hoy delantero de Pioneros tendrá la misión de encontrar una buena versión física y también futbolística que le permita acercarse a la mejor versión que tuvo en su etapa formativa en las categorías inferiores de América.

Mozumbito se ilusiona con andar bien en Pioneros

Hace un par de semanas, Mozumbito Martínez llegó como refuerzo a Pioneros de Cancún y reconoció que no llegaba en las condiciones que él mismo desearía, sobre todo porque recientemente se había recuperado de un esguince de rodilla, pero prometió trabajo a beneficio de su nuevo club.

“Vengo de un esguince de segundo grado de rodilla, hasta ahorita no es el ‘Mozu’ que quiero ser, pero creo que a poco a poco se va a ver el trabajo. Yo vengo a aportar mi granito de arena”, comentó en Quintana Roo el Mozumbito Martínez ya como refuerzo de los Pioneros.

El siguiente partido de los Pioneros de Cancún está programado para el sábado 4 de octubre, fecha en la que recibirán a los Cañoneros de Xalapa en la cancha del Estadio Cancún 86. Ahí, Mozumbito buscará tener minutos y aprovecharlos.