Tijuana vs Chivas se miden en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX; te compartimos cuándo y dónde ver el partido.

Chivas no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, y le urge ganar en la cancha de Tijuana, en la Jornada 6 del torneo.

Tijuana vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 en Liga MX?

El viernes 22 de agosto de 2025 inicia la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX con tres partidos, entre ellos el Tijuana vs Chivas que se disputará en el Estadio Caliente.

Tijuana vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 en Liga MX?

Las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX transmitirá el partido Tijuana vs Chivas, en el arranque de la Jornada 6 de la Liga MX.

Tijuana vs Chivas chocan a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el viernes 22 de agosto.

Partido: Tijuana vs Chivas

Fase; Jornada 6 del Apertura 2025

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Tijuana sorprendió a Pachuca en la Jornada 5 de la Liga MX, quitándole el invicto con marcador de 2-0.

Con los tres puntos ganados en el Estadio Hidalgo, Tijuana llegó a 8 puntos en lugar 7 de la tabla general de la Liga MX, en el Apertura 2025.

En ese sentido, Tijuana, que dirige el “Loco” Abreu", es favorito para vencer a Chivas, que tendrá que hacer un gran partido para sumar en la frontera.

Así llega Chivas a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 3 puntos.

En la Jornada 5 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el FC Juárez, sumando su tercera derrota en la competencia.