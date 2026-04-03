Rayados de Monterrey confirmó la muerte del exjugador Ubirajara Chagas, leyenda del club albiazul que brilló en los años 60’s y 70’s. Tenía 82 años de edad.

A través de sus redes sociales, Rayados compartió un mensaje para informar el fallecimiento del exfutbolista brasileño Ubirajara Chagas, uno de los primeros ídolos de la afición del Monterrey.

Ubirajara Chagas fue jugador y entrenador de Rayados de Monterrey en el futbol mexicano.

(@Rayados)

¿Qué dijo Rayados sobre la muerte de su leyenda Ubirajara Chagas?

En la publicación de Rayados para anunciar la muerte de su leyenda Ubirajara Chagas, el club regio lamentó el fallecimiento del brillante exfutbolista brasileño.

Hasta el momento no se conoce cuál fue la razón de la muerte de Ubirajara Chagas.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ubirajara Chagas ‘Bira’, ídolo histórico que con su magia y goles marcó una época inolvidable en nuestro Club durante los años 60 y 70, y quien también dirigió al equipo en distintas etapas.” Rayados de Monterrey

¿Quién fue Ubirajara Chagas?

Ubirajara Chagas Tamega, conocido como “Bira”, nació el 21 de diciembre de 1943 en Jundiaí, Sao Paulo, y llegó a los Rayados de Monterrey a los 23 años.