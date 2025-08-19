El Clásico Nacional entre América y Chivas es el partido más esperado por la afición durante la fase regular. Esta vez, el encuentro entre los dos equipos más populares y ganadores de México tendrá lugar dentro de la octava jornada en el Estadio Ciudad de los Deportes con un cambio respecto a la fecha original a causa del Canelo Álvarez.

Y es que cuando se hizo de conocimiento público el calendario del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Clásico de América frente a Chivas se llevaría a cabo el viernes 12 de septiembre; sin embargo, por la pelea del Canelo Álvarez, esto ya no será así y ya se cambió la fecha del partido.

Ahora, este compromiso se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a las 21:15 hrs, esto con la intención de que la transmisión televisiva del Clásico se empalme con la pelea de Canelo frente a Terrence Crawford, la cual no tendrá transmisión por televisión abierta.

El cambio de fecha del Clásico América vs Chivas es reglamentario

Es importante resaltar que este cambio de fecha para el Clásico Nacional es totalmente reglamentario toda vez que América solicitó en tiempo y forma esta modificación a la Liga MX, por lo que esta aceptó. Ahora, los azulcremas se medirán a Chivas en la fecha solicitada.

Vale recordar que hace poco más de una semana, la transmisión del juego América vs Querétaro anunció el cambio de fecha para el Clásico contra Chivas, aunque todavía se desconocía el horario y tampoco había confirmación por parte de la Liga MX, pero ahora, en su sitio oficial, ya aparece este duelo con la nueva fecha.

De tal forma, América y Chivas ya tienen marcado en sus calendarios la fecha definitiva en la cual pelearán por el orgullo de sus aficionados en el partido más importante de la campaña para los dos clubes.

Clásico Nacional se empalmará con pelea de Canelo Álvarez

Cabe señalar que el Clásico Nacional se empalmará con la pelea de Canelo Álvarez frente a Terrence Crawford cuando anteriormente era común que un evento deportivo se ligara con el otro en la televisión; sin embargo, esta vez no será así dado que la pelea de box no iría más que por la plataforma de streaming Netflix.

La razón de esto es que Canelo Álvarez firmó un acuerdo por cuatro peleas con Turki Al-Sheik, presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita, lo que implicó un impacto negativo para los canales televisivos que normalmente transmiten sus duelos.

Dada esta situación, TUDN habría apostado para tener también un magno evento en horario estelar del sábado 13 de septiembre y tener una cantidad importante de audiencia al mismo tiempo que en Las Vegas se celebra esta pelea.