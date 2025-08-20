Mazatlán vs Tigres se enfrentan en la Jornada 6 de la Liga MX; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Mazatlán tendrá un partido complicado ante Tigres, que llegará después de disputar los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Mazatlán vs Tigres: Fecha para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

El Mazatlán recibe a Tigres en la Jornada 6 de la Liga MX, partido programado para jugarse el sábado 23 de agosto de 2025.

Mazatlán vs Tigres: Horario para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Mazatlán vs Tigres, en la continuación de la Jornada 6 de la Liga MX.

Mazatlán vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

FOX, Tubi, Caliente TV y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs Tigres, el sábado 23 de agosto.

Partido: Mazatlán vs Tigres

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: FOX, Tubi, Caliente TV y Canal 7

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 6 de la Liga MX?

Tigres perdió el paso invicto en la Jornada 5 de la Liga MX, cuando enfrentó al América en el Estadio Universitario.

Con marcador de 1-3, Tigres cayó con América y se estancó en 9 puntos, en el sexto lugar de la tabla general de la Liga MX.

Sin embargo, cabe recordar que Tigres tiene un partido pendiente con Chivas, que fue pospuesto para celebrarse en el mes de septiembre.

Tigres encaró al Inter Miami el miércoles 20 de agosto en busca del pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025.

¿Cómo quedó Mazatlán en la Jornada 5 de la Liga MX?

Mazatlán repetirá rival regio al enfrentarse con Tigres, ya que en la Jornada 5 de la Liga MX visitó a Rayados sufriendo la derrota con marcador de 2-3.

Con el descalabro, Mazatlán se quedó en 5 puntos, en el lugar 11 de la tabla general del Apertura 2025 de Liga MX.