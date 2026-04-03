Querétaro vs América abren la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, el sábado 4 de abril de 2026 a las 19 horas, tiempo del centro de México. Transmiten FOX One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs América
- Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi
Querétaro vs América: Hora para ver el inicio de la Jornada 16 de Liga MX Femenil
El partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Querétaro vs América, inicia partir de las 19 horas.
Querétaro vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil
El partido Querétaro vs América será transmitido por FOX One y Tubi, el sábado 4 de abril.
- Partido: Querétaro vs América
- Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan Querétaro y América a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?
Querétaro vs América es un partido entre dos escuadras con realidades muy diferentes en el Clausura 2016 de la Liga MX Femenil.
- Querétaro se ubica en la posición 17 con apenas 5 puntos, y llega tras empatar sin goles con Puebla en la Jornada 15.
- América pelea por la cima de la Liga MX Femenil con 36 puntos, y demostró sus alcances venciendo 2-0 al Atlas en la jornada anterior.