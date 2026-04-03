Querétaro vs América abren la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, el sábado 4 de abril de 2026 a las 19 horas, tiempo del centro de México. Transmiten FOX One y Tubi.

Partido: Querétaro vs América

Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX One y Tubi

Querétaro vs América: Hora para ver el inicio de la Jornada 16 de Liga MX Femenil

El partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Querétaro vs América, inicia partir de las 19 horas.

Querétaro vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

El partido Querétaro vs América será transmitido por FOX One y Tubi, el sábado 4 de abril.

Partido: Querétaro vs América

Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX One y Tubi

América Femenil ganó en la Jornada 15 (@AmericaFemenil)

¿Cómo llegan Querétaro y América a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Querétaro vs América es un partido entre dos escuadras con realidades muy diferentes en el Clausura 2016 de la Liga MX Femenil.