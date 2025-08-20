La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs Necaxa; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Rayados vs Necaxa es unos de los partidos con los que continúa la Jornada 6 de la Liga MX.

Rayados vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Rayados vs Necaxa juegan el sábado 23 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Rayados vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Rayados vs Necaxa se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Rayados vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Rayados vs Necaxa, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Necaxa

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Rayados al partido vs Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX?

Rayados enfrentó a Mazatlán en la Jornada 5 de la Liga MX, el domingo 17 de agosto en el Estadio BBVA.

Con marcador de 3-2, Rayados venció a Mazatlán para llegar a 12 puntos en el subliderato de la tabla general en el Apertura 2025.

Rayados tiene los mismos puntos que Pachuca, solo que los Tuzos presumen una mejor diferencia de goles, que los ubica en la cima de la competencia.

De esta manera, Rayados parte como favorito para vencer a Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX.

¿Cómo va Necaxa en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Necaxa perdió 0-1 con el Club León en la Jornada 6 de la Liga MX, para estancarse en 5 puntos en el torneo de Apertura 2025.

El equipo hidrocálido buscará sumar en calidad de visitante en la cancha e Rayados, pues otra derrota no le caería bien al proyecto de Fernando Gago como DT necaxista.