Levante vs FC Barcelona se miden en la Jornada 2 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.

El FC Barcelona tuvo una buena presentación en la Jornada 1 de LaLiga, pero la exigencia es semana a semana y en la cancha de Levante no tendrá una tarea sencilla.

Levante vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?

El sábado 23 de agosto de 2025 continúa la Jornada 2 de LaLiga con tres partidos, y el estelar enfrentará a Levante vs FC Barcelona.

Levante vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Levante vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.

Levante vs FC Barcelona chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 23 de agosto.

Partido: Levante vs FC Barcelona

Fase; Jornada 2 de LaLiga

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciutat de València

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 2 de LaLiga vs Levante?

El FC Barcelona inició de manera exitosa la defensa del título de LaLiga, en la Jornada 1 de la competencia.

En la Jornada 1 de LaLiga, el FC Barcelona goleó 3-0 al Mallorca para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Con 3 puntos y su mejor diferencia de goles, el FC Barcelona se apoderó de la cima de LaLiga.

Así llega Levante a la Jornada 2 de LaLiga en la que recibirá al FC Barcelona

El equipo Levante recibirá al FC Barcelona en la Jornada 2 de LaLiga con el objetivo de sumar su primer triunfo en la competencia.

En la Jornada 1 de LaLiga, Levante perdió 1-2 en la cancha del Alavés, por lo que está obligado a sumar como local cuando reciba al FC Barcelona.

La amenaza de acercarse a la zona de descenso es latente para un equipo como Levante, por lo que debe ganar la mayor cantidad de puntos en su campo.