En otro caso de coleccionables de cine, se ha vuelto viral el video de Lord Palomera, un sujeto que exigía la venta del Yoshi de Cinépolis a pesar de que no cumplía con los requisitos para adquirirla.

Aunque los empleados de Cinépolis le explicaron que no le podían vender el coleccionable de Yoshi, Lord Palomera incluso amenazó con demandar a la empresa y la persona que lo atendió.

Lord Palomera quería su coleccionable de Yoshi de Cinépolis aunque no tenía tarjeta

Durante la venta del coleccionable de Yoshi en Cinépolis, Lord Palomera se presentó pidiendo que se le vendiera el contenedor del dinosaurio verde.

Los empleados le explicaron que se la podían vender solo si tenía tarjeta de Super Fanático de Cinépolis, algo que enojó a Lord Palomera pues, según él, ya era la venta general del coleccionable de Yoshi.

🚨 Surge #LordPalomera en redes.



Un sujeto se volvió loco porque en un Cinepolis no le quisieron vender una palomera de Yoshi, tal fue su enojo que comenzó a agredir a todos.



Al final fue detenido por la policía. pic.twitter.com/dKP5v6Qy2L — Libro Negro (@Libro_negro_) April 3, 2026

Los empleados le dijeron que eso era mentira, pues no iba a haber dicha venta general. Esto no calmó al sujeto, quien señaló que lo estaban discriminando e incluso amenazó con demandar.

Ya que según su información, tenía pruebas de que sí había venta general del coleccionable; aunque nunca mostró nada, a pesar de que le pidieron que comprobara eso.

Aún más, se dio el lujo de perseguir a los empleados del lugar con su celular en tono amenazador, mencionando que se habían metido en un problema. Irónicamente, fueron las autoridades los que lo detuvieron a él.

Lord Palomera sería un revendedor que quería el coleccionable de Yoshi de Cinépolis

Tras el escándalo con el coleccionable de Yoshi en Cinépolis, muchos coleccionistas y usuarios de redes sociales encontraron su perfil, dando con la sorpresa de que Lord Palomera sería un revendedor.

Es decir, Lord Palomera solo quería el coleccionable de Yoshi en Cinépolis para posteriormente venderlo a sobre precio, como ha pasado con otros promocionales de cine.

De ahí que estuviera tan insistente en hacerse con el coleccionable de Super Mario Galaxy: La Película, a pesar de que no cumplía con los requisitos.

Muchos fans y coleccionistas celebraron que los empleados de Cinépolis no le vendieran nada, pues están hartos de los revendedores que se aprovechan del interés por estos objetos promocionales.