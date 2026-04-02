Chivas vs Pumas cierran la Jornada 13 de la Liga MX el domingo 5 de abril en el Estadio Akron. Transmite Amazon Prime Video a las 20:07 horas.
- Partido: Chivas vs Pumas
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX?
Chivas vs Pumas se verán las caras el domingo 5 de abril en partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Chivas vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX?
El Chivas vs Pumas será a las 20:07 horas a través de Amazon Prime Video.
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- Partido: Chivas vs Pumas
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Pumas al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?
Chivas venció 3-2 a Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Con 30 puntos, Chivas se mantiene como líder de la competencia en la Liga MX.
Pumas derrotó 1-0 al América en la Jornada 12 de la Liga MX del Clausura 2026, y se mantiene en buena posición para clasificar a la Liguilla.
- Con 23 puntos, Pumas se ubica en el cuarto lugar de la Liga MX.