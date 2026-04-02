Chivas vs Pumas cierran la Jornada 13 de la Liga MX el domingo 5 de abril en el Estadio Akron. Transmite Amazon Prime Video a las 20:07 horas.

Partido: Chivas vs Pumas

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Pumas en partido de la Liga MX (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Chivas vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX?

Chivas vs Pumas se verán las caras el domingo 5 de abril en partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX?

El Chivas vs Pumas será a las 20:07 horas a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Pumas

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas en la Liga MX (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Pumas al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

Chivas venció 3-2 a Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Con 30 puntos, Chivas se mantiene como líder de la competencia en la Liga MX.

Pumas derrotó 1-0 al América en la Jornada 12 de la Liga MX del Clausura 2026, y se mantiene en buena posición para clasificar a la Liguilla.