La Liga MX Femenil tendrá una noche inolvidable con el Duelo de Estrellas donde enfrentará al FC Barcelona, el viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario; te decimos la hora y canal para ver el partido en vivo.
El FC Barcelona ya está en México para jugar dos partidos amistosos: uno ante las estrellas de la Liga MX Femenil y otro contra el Club América, equipo al que ya enfrentaron en 2023.
Liga MX Femenil vs FC Barcelona: Hora para ver en vivo el Duelo de Estrellas
A las 20:30 horas, tiempo del centro de México, está programado el inicio del Duelo de Estrellas, Liga MX Femenil vs FC Barcelona, en la ciudad de Monterrey.
Liga MX Femenil vs FC Barcelona: Canal para ver en vivo el Duelo de Estrellas
La transmisión del Duelo de Estrellas, Liga MX Femenil vs FC Barcelona, estará disponible en vivo a través del Canal de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.
- Partido: Liga MX Femenil vs FC Barcelona
- Fase: Partido amistoso
- Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario de Nuevo León
- Transmisión: Canal de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil
¿Quiénes jugarán el Duelo de Estrellas por la Liga MX Femenil?
Serán 30 las futbolistas de la Liga MX Femenil las que jugarán el Duelo de Estrellas contra el FC Barcelona.
La Liga MX Femenil reveló la forma en que fueron elegidas las futbolistas que representarán al circuito en el partido con FC Barcelona.
- 21 jugadoras fueron elegidas por su destacado rendimiento entre el Apertura 2024 y Clausura 2025
- 4 fueron seleccionadas como lo mejor de distintas jornadas
- 2 llegan como sorpresas, reconociendo su ascenso y nivel reciente
- 3 fueron escogidas directamente por la afición
A continuación te compartimos la lista de 30 futbolistas de la Liga MX Femenil que jugarán el Duelo de Estrellas vs FC Barcelona
- Blanca Félix | Chivas
- Esthefanny Barreras | Pachuca
- Charlyn Corral | Pachuca
- Jacqueline Ovalle | Tigres
- Valeria Zárate | Atlético San Luis
- Deneisha Blackwood | Cruz Azul
- Nicki Hernández | América
- Greta Espinoza | Tigres
- Ruth Bravo | León
- Andrea Pereira | Pachuca
- Julitha Singano | Juárez
- Michel Fong | Tijuana
- Doménica Rodríguez | Santos
- Karla Nieto | Pachuca
- Amandine Henry | Toluca
- Irene Guerrero | América
- Brenda Cerén | Atlas
- Joselyn Solís | Puebla
- Samantha Calvillo | Necaxa
- Alice Soto | Monterrey
- Carolina Jaramillo | Chivas
- Aerial Chavarín | Cruz Azul
- Sinoxolo Cesane | Mazatlán
- Stephanie Ribeiro | Pumas
- Sarahí Ceceña | Querétaro
- Anika Rodríguez | Tigres
- Diana García | Monterrey
- Scarlett Camberos | América
- Jenni Hermoso | Tigres
- Alicia Cervantes | Chivas
Así llega el FC Barcelona al Duelo de Estrellas vs la Liga MX Femenil
El FC Barcelona, rival de la Liga MX Femenil en el Duelo de Estrellas, es la actual escuadra campeona de España, y la máxima ganadora de Liga F en España con 10 títulos.
El FC Barcelona suma tres títulos de Champions League (2021, 2023 y 2024), y llega a México con 25 jugadores, entre las que destacan Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.
Convocatoria del FC Barcelona para el Duelo de Estrellas vs la Liga MX Femenil:
- Porteras: Cata Coll, Gemma Font y Txell Font.
- Defensas: Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle, Esmee Brugts, Lucía Corrales, Emilka Szymczak y Aïcha Camara.
- Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Vicky López, Sydney Schertenleib, Alba Caño y Clara Serrajordi.
- Delanteras: Ewa Pajor, Caroline Graham, Claudia Pina, Kika Nazareth, Salma Paralluelo y Celia Segura.