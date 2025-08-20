La Liga MX Femenil tendrá una noche inolvidable con el Duelo de Estrellas donde enfrentará al FC Barcelona, el viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario; te decimos la hora y canal para ver el partido en vivo.

El FC Barcelona ya está en México para jugar dos partidos amistosos: uno ante las estrellas de la Liga MX Femenil y otro contra el Club América, equipo al que ya enfrentaron en 2023.

Liga MX Femenil vs FC Barcelona: Hora para ver en vivo el Duelo de Estrellas

A las 20:30 horas, tiempo del centro de México, está programado el inicio del Duelo de Estrellas, Liga MX Femenil vs FC Barcelona, en la ciudad de Monterrey.

Liga MX Femenil vs FC Barcelona: Canal para ver en vivo el Duelo de Estrellas

La transmisión del Duelo de Estrellas, Liga MX Femenil vs FC Barcelona, estará disponible en vivo a través del Canal de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Partido: Liga MX Femenil vs FC Barcelona

Fase: Partido amistoso

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario de Nuevo León

Transmisión: Canal de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil

¿Quiénes jugarán el Duelo de Estrellas por la Liga MX Femenil?

Serán 30 las futbolistas de la Liga MX Femenil las que jugarán el Duelo de Estrellas contra el FC Barcelona.

La Liga MX Femenil reveló la forma en que fueron elegidas las futbolistas que representarán al circuito en el partido con FC Barcelona.

21 jugadoras fueron elegidas por su destacado rendimiento entre el Apertura 2024 y Clausura 2025

4 fueron seleccionadas como lo mejor de distintas jornadas

2 llegan como sorpresas, reconociendo su ascenso y nivel reciente

3 fueron escogidas directamente por la afición

A continuación te compartimos la lista de 30 futbolistas de la Liga MX Femenil que jugarán el Duelo de Estrellas vs FC Barcelona

Blanca Félix | Chivas Esthefanny Barreras | Pachuca Charlyn Corral | Pachuca Jacqueline Ovalle | Tigres Valeria Zárate | Atlético San Luis Deneisha Blackwood | Cruz Azul Nicki Hernández | América Greta Espinoza | Tigres Ruth Bravo | León Andrea Pereira | Pachuca Julitha Singano | Juárez Michel Fong | Tijuana Doménica Rodríguez | Santos Karla Nieto | Pachuca Amandine Henry | Toluca Irene Guerrero | América Brenda Cerén | Atlas Joselyn Solís | Puebla Samantha Calvillo | Necaxa Alice Soto | Monterrey Carolina Jaramillo | Chivas Aerial Chavarín | Cruz Azul Sinoxolo Cesane | Mazatlán Stephanie Ribeiro | Pumas Sarahí Ceceña | Querétaro Anika Rodríguez | Tigres Diana García | Monterrey Scarlett Camberos | América Jenni Hermoso | Tigres Alicia Cervantes | Chivas

Así llega el FC Barcelona al Duelo de Estrellas vs la Liga MX Femenil

El FC Barcelona, rival de la Liga MX Femenil en el Duelo de Estrellas, es la actual escuadra campeona de España, y la máxima ganadora de Liga F en España con 10 títulos.

El FC Barcelona suma tres títulos de Champions League (2021, 2023 y 2024), y llega a México con 25 jugadores, entre las que destacan Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Convocatoria del FC Barcelona para el Duelo de Estrellas vs la Liga MX Femenil: