A pocos días de su gira en México, el FC Barcelona ha hecho oficial su convocatoria para enfrentar a las estrellas de la Liga MX Femenil y el Club América.

Como ya se ha vuelto una costumbre, el FC Barcelona disputará en tierras mexicanas un par de duelos amistosos y una gran noticia es que traerán a sus grandes estrellas.

De este forma, los fans mexicanos podrán disfrutar del futbol de uno de los equipo más importantes del mundo y actuales subcampeonas de la Champions League.

Mèxic ens espera! 🤩 pic.twitter.com/9CLNqqbmzy — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 19, 2025

FC Barcelona hace oficial convocatoria para su gira en México

A través de sus redes sociales, el FC Barcelona ha hecho oficial su lista de 25 convocadas para la gira que hará el equipo en México como parte de su preparación de cara al inicio de temporada en la Liga F.

Entre los nombres que destacan en este convocatoria del FC Barcelona están: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, jugadoras que han sido galardonadas con el Balón de Oro en años anteriores.

Además, esta gira en México reencontrará a las culés con excompañeras que ahora juegan en la Liga MX Femenil, como por ejemplo: Sandra Paños y la recién llegada, Bruna Vilamala.

Lista completa de convocadas del FC Barcelona para su gira en México:

Porteras: Cata Coll, Gemma Font y Txell Font.

Cata Coll, Gemma Font y Txell Font. Defensas: Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle, Esmee Brugts, Lucía Corrales, Emilka Szymczak y Aïcha Camara.

Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Ona Batlle, Esmee Brugts, Lucía Corrales, Emilka Szymczak y Aïcha Camara. Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Vicky López, Sydney Schertenleib, Alba Caño y Clara Serrajordi.

Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Vicky López, Sydney Schertenleib, Alba Caño y Clara Serrajordi. Delanteras: Ewa Pajor, Caroline Graham, Claudia Pina, Kika Nazareth, Salma Paralluelo y Celia Segura.

Convocatoria FC Barcelona

¿Cuándo y a qué hora jugará el FC Barcelona en México?

El FC Barcelona viene a México para jugar dos partidos amistosos: uno ante las estrellas de la Liga MX Femenil y otro contra el Club América, equipo al que ya enfrentaron en 2023.

Partidos del FC Barcelona en su gira en México: