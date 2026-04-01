Santos vs América se enfrentan en partido de la Jornada 13 de la Liga MX. La cita en Torreón es a las 21:10 horas el sábado 4 de abril y transmiten Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs América
  • Fase: Jornada 13
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corona
  • Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.
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América en la Liga MX (MEXSPORT / Adrian Macias)

Santos vs América: A qué hora ver el partido de la Liga MX

Santos vs América se enfrentarán el sábado 4 de abril a partir de las 21:10 horas.

Santos vs América: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Santos vs América será transmitido a través de las señales del Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs América
  • Fase: Jornada 13
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corona
  • Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.
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Santos en la Liga MX (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan Santos y América al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

América perdió 0-1 con Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX, previo a la Fecha FIFA que detuvo el Clausura 2026.

  • Después de 12 jornadas, América es octavo lugar del Clausura 2026 con 17 unidades, por lo que necesita sumar en Torreón para no poner en riesgo su clasificación a la Liguilla.

Santos suma apenas 8 puntos y es el peor equipo de la competencia en la Liga MX.

En la Jornada 12, Santos derrotó 2-1 a Puebla en la que fue su segunda victoria en el torneo.