Santos vs América se enfrentan en partido de la Jornada 13 de la Liga MX. La cita en Torreón es a las 21:10 horas el sábado 4 de abril y transmiten Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

Partido: Santos vs América

Fase: Jornada 13

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

América en la Liga MX (MEXSPORT / Adrian Macias)

Santos vs América: A qué hora ver el partido de la Liga MX

Santos vs América se enfrentarán el sábado 4 de abril a partir de las 21:10 horas.

Santos vs América: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Santos vs América será transmitido a través de las señales del Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

Partido: Santos vs América

Fase: Jornada 13

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.

Santos en la Liga MX (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan Santos y América al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

América perdió 0-1 con Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX, previo a la Fecha FIFA que detuvo el Clausura 2026.

Después de 12 jornadas, América es octavo lugar del Clausura 2026 con 17 unidades, por lo que necesita sumar en Torreón para no poner en riesgo su clasificación a la Liguilla.

Santos suma apenas 8 puntos y es el peor equipo de la competencia en la Liga MX.

En la Jornada 12, Santos derrotó 2-1 a Puebla en la que fue su segunda victoria en el torneo.