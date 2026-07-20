Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, reveló el contundente discurso que le dio a sus jugadores antes de la final ante Argentina.

“Les he dicho: tenemos una cita con la historia y hay que llegar los primeros” Luis de la Fuente, seleccionador de España

El técnico Luis de la Fuente compartió la frase contundente de su discurso de motivación a la plantilla de España, tras coronarse campeones del Mundial 2026 venciendo 1-0 a Argentina.

Las claves del mensaje de Luis de la Fuente a jugadores de España

Luis de la Fuente detalló las claves del discurso que le ofreció a sus jugadores antes de saltar al terreno de juego para la final España vs Argentina.

El discurso se enfocó en la trascendencia histórica del partido y pidió presionar en lo futbolístico pero mantener la calma emocional, insistiendo en no caer en provocaciones ni salirse del sistema asimilado.

Cabe recordar que durante la fase previa del Mundial 2026, De la Fuente reforzó al grupo con la expresión motivacional “¿Y si sí?”, tomada de la afición mexicana, para invitarlos a creer firmemente en que levantar la Copa del Mundo era posible.

España ganó el Mundial 2026 ante Argentina (@SEFutbol)

Luis de la Fuente destacó el trabajo en equipo para ganar el Mundial

Tras la conquista del Mundial 2026, Luis de la Fuente destacó a la generación de futbolistas que llevaron a España a ganar el Mundial 2026, como un ejemplo de grupo, de familia y de que “juntos somos más fuertes”.

“Mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han indo creciendo con esta idea, dándonos un ejemplo de grupo, de familia… especialmente orgullo porque haberles acompañado en este trayecto es un honor” Luis de la Fuente, seleccionador de España

Tras la victoria, el seleccionador de España aseguró que la final ante Argentina se pudo definir antes de los tiempos extras, y valoró el trabajo del equipo rival para impedirlo.