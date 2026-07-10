Tras vencer a Bélgica con un gol agónico, el entrenador Luis de la Fuente advirtió que “Francia debe estar preocupada” al enfrentarse a España en la semifinal del Mundial 2026.

“Vamos a trabajar para intentar superar a Francia, deben estar igual de preocupados que nosotros” Luis de la Fuente

El DT de España, Luis de la Fuente, restó importancia al favoritismo de Francia y aseguró que se enfrentará “una grandísima selección a otra grandísima selección”.

El DT de España asegura que “Francia debe estar preocupada” rumbo a semifinal del Mundial 2026

Tras la victoria 2-1 ante Bélgica, España ya se prepara para la semifinal del Mundial 2026 contra Francia enfocándose primero en la recuperación física y luego en un trabajo específico para enfrentar un duelo de “máxima exigencia”.

🇪🇸🗣️ "Vamos a trabajar para superar a Francia", advirtió el entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, quien conversó después del triunfo frente a Bélgica.



"Somos la única selección que le hemos ganado dos partidos consecutivos (a Francia), pero este torneo será… pic.twitter.com/l1nOyIDEb7 — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) July 10, 2026

En entrevista posterior al partido contra Bélgica, el director técnico Luis de la Fuente rechazó el favoritismo y considera que Francia estará “igual de preocupada” que España.

Subrayó que la selección española es la única que ha sido capaz de vencer a los franceses en dos partidos consecutivos recientemente, lo que aporta un factor de confianza.

Pese a esta situación, Luis de la Fuente reconoció que será un partido complicado donde una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección.

“Somos los únicos que les hemos ganado dos partidos consecutivos. Una grandísima Selección se va a enfrentar a otra gran selección” Luis de la Fuente

Luis de la Fuente destacó que la mayor fortaleza de España es que el grupo “nunca deja de creer” y tiene total confianza en su modelo de juego.

“Esto es el carácter del equipo en cualquier circunstancia y situación. Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo con ganas de crecer y mejorar. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente. Hay que darse cuenta lo difícil que es ganar; hay que ponerlo en valor” Luis de la Fuente

Así han sido los enfrentamientos entre España vs Francia rumbo a la semifinal del Mundial 2026

Los enfrentamientos entre España y Francia han dado lugar a una de las rivalidades más intensas del futbol, considerada hoy un clásico moderno. A lo largo de su historia, que comenzó en 1922, han disputado más de 35 partidos oficiales.

España domina el balance global con 18 victorias, frente a 13 triunfos de Francia y 7 empates.

A pesar del dominio global español, los franceses tienen una ligera ventaja en cruces decisivos, habiendo ganado cuatro de los siete enfrentamientos de este tipo en torneos de primer nivel.

Curiosamente, antes de esta semifinal del Mundial 2026, ambas selecciones solo se habían enfrentado una vez en la Copa del Mundo.

Dicho encuentro ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, donde España comenzó ganando 1-0, pero Francia remontó con goles de Ribéry, Vieira y Zidane para terminar con un 3-1 a su favor.

España vs Francia (Manu Fernandez / AP)

En cinco enfrentamientos en la Eurocopa, el historial está igualado con dos victorias por bando y un empate. Francia ganó la final de 1984 y los cuartos del 2000, mientras que España se impuso en los cuartos de 2012 y en la semifinal de 2024.

En la Nations League, Francia venció a España en la final de 2021 (2-1). Sin embargo, España se tomó la revancha en la semifinal de 2025 en un partido histórico que terminó 5-4, destacando un doblete de Lamine Yamal.