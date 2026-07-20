La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de profunda tristeza en el conjunto albiceleste, pero ninguna tan impactante como la de Lionel Scaloni.

El entrenador argentino rompió en llanto durante la conferencia de prensa posterior al partido y dejó abierta la posibilidad de abandonar el cargo una vez concluido el torneo.

Lionel Scaloni aclaró que cumplirá su contrato con Argentina

Visiblemente emocionado, Lionel Scaloni reconoció que necesita tiempo para reflexionar sobre su futuro al frente de la selección.

“Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y hay que hablarlo”. Lionel Scaloni, DT de Argentina.

El estratega también agradeció el respaldo recibido desde su llegada al banquillo nacional.

“Al presidente (Claudio Tapia) le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar soñado. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo para pensarlo”, explicó el estratega argentino tras perder la final contra España.

Lionel Scaloni rompe en llanto y pone en duda su continuidad con Argentina. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Lionel Scaloni reconoció superioridad de España

Pese a la decepción por la derrota, el técnico Lionel Scaloni reconoció la superioridad de España en la final.

“Han sido mejores. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota”, añadió el entrenador argentino sobre sus rivales.