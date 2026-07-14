Luis de la Fuente revivió la icónica frase “¿Y si sí?” antes de la semifinal España vs Francia, buscando inyectar una dosis de optimismo al entorno de su selección nacional.

El director técnico de España, Luis de la Fuente, decidió adoptar el “¿Y si sí?”, popularizado en México por el Mundial 2026, para remarcar que buscarán llegar a la final y consagrarse como campeones del mundo.

Luis de la Fuente asegura que España busca el título del Mundial 2026; lanza un “¿Y si sí?” antes de enfrentar a Francia

En conferencia de prensa previo a su enfrentamiento con Francia, Luis de la Fuente lanzó un “¿Y si sí?”, y afirmó que España se encuentra concentrada en buscar su segundo campeonato mundial en la historia.

Para el técnico español, el éxito no se mide únicamente por un trofeo aislado, sino por la consolidación de un proyecto competitivo a largo plazo.

De la Fuente enfatizó que sus jugadores poseen la ambición de trascender en este Mundial 2026, asegurando que el equipo español no ha alcanzado su máximo todavía.

Por ello, reconoció que levantar la Copa del Mundo sería el broche de oro ideal para su proceso de trabajo, cuestionando con un “¿Y si sí?”.

De la Fuente afirmó que ganar el Mundial 2026 representaría la cereza perfecta para su proyecto, aunque reconoció que no será tarea fácil vencer a Francia para luego luchar por el título.

“Sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un campeonato del mundo. Lo tenemos aquí la cabeza, sabiendo que es muy difícil. Pero, como diría la otra vez, lo repito ¿Y si sí?”. Luis de la Fuente