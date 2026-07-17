Lionel Scaloni fue alumno de Luis de la Fuente y ahora lo enfrenta en la final del Mundial 2026, que se juega el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

El partido de Argentina vs España será bastante especial para los directores técnicos de ambas selecciones, ya que el fútbol hará que se reúnan de nuevo.

Alumno y maestro se enfrentan: Scaloni y Luis de la Fuente buscan ganar la final del Mundial 2026

Previo a ser entrenadores de dos de las selecciones más importantes, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente coincidieron en 2017 como alumno y maestro respectivamente.

El DT argentino se encontraba en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Futbol, estudiando para obtener su licencia UEFA Pro y poder dirigir.

Lionel Scaloni (Redes Sociales)

En ese lugar estaba como profesor de técnica, Luis de la Fuente, quien entrenaba a España sub-19.

De ahí establecieron una fuerte amistad y en declaraciones públicas los dos no han dejado de reconocerse.

Incluso durante su victoria contra Bélgica en cuartos de final, Luis de la Fuente señaló que hay similitudes en la forma de dirigir de Scaloni con la suya.

“Celebro por Lio que tenga estas ideas, yo digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona." Luis de la Fuente

Por su parte, Scaloni celebró la victoria de España contra Francia, asegurando que su maestro “se lo merece”.

Después de casi una década, Scaloni y Luis de la Fuente se verán en uno de los escenarios más importantes del fútbol, la final de la Copa del Mundo 2026.

Otra curiosidad de Scaloni y Luis de la Fuentes que ningun de los dos ha dirigido un club.

Ambos llegaron a la selección de su país y consiguieron que tanto Argentina como España alcanzaran el éxito deportivo.

En el caso de Scaloni llevó a la Albiceleste a conquistar el Mundial 2022, mientras que Luis de la Fuente se coronó obtuvo la Eurocopa 2024 con la Roja.