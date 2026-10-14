Roma vs Real Madrid juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-3 en la cancha de Stadio Olimpico, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Roma vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Roma vs Real Madrid es triunfo 1-3 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Roma 1-3 Real Madrid.
Roma vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Roma vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Roma
- Portero: Riznyk
- Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique
- Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza
- Delantero: Kaua Elias
Real Madrid
- Portero: Brignoli
- Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios
- Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita
- Delanteros: Jovic y Varga
Hora y canal del partido: Roma vs Real Madrid en La Champions League
Roma vs Real Madrid chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.
- Partido: Roma vs Real Madrid
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Olimpico
- Transmisión: HBO Max o FOX One