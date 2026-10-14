Roma vs Real Madrid juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-3 en la cancha de Stadio Olimpico, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Roma vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Roma vs Real Madrid es triunfo 1-3 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Roma 1-3 Real Madrid.

Roma vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Roma vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Roma

Portero: Riznyk

Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique

Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza

Delantero: Kaua Elias

Real Madrid

Portero: Brignoli

Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios

Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita

Delanteros: Jovic y Varga

Hora y canal del partido: Roma vs Real Madrid en La Champions League

Roma vs Real Madrid chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.