Este martes 9 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX en el marco de la semana de la gran final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres donde se aprobaron algunos cambios para el torneo previo al Mundial 2026.

Entre los distintos temas que se abordaron en dicha Asamblea, se abordaron los relacionados a la liguilla del Clausura 2026, el torneo previo a la Copa del Mundo que se disputará con algunas modificaciones.

Como por ejemplo que los equipos podrán utilizar más extranjeros en un partido debido a que la liguilla de ese torneo la disputarán sin seleccionados mexicanos a petición de Javier Aguirre y la Asamblea lo autorizó.

Liga MX confirma incremento de futbolistas extranjeros por culpa del Mundial 2026

Estamos a casi 6 meses del arranque del Mundial 2026 y previo a que se dispute la Gran Final del Apertura 2025 los dueños de los equipos de la Liga MX se reunieron en la ya conocida Asamblea semestral donde discutieron temas para el Clausura 2026.

La liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados mexicanos y para compensar que los equipos accedieron a la petición de Javier Aguirre se aprobó que jueguen con 9 extranjeros en lugar de 7 como dice el reglamento, medida que será usada solo en ese torneo.

“Compensaremos con los nueve no forjados en México en la Liguilla. La entrega de seleccionados es el jueves 30 de abril, tendrán una semana de vacaciones, así lo obliga FIFA y a primeras de mayo ya estarán con Javier”, explicó Francisco Iturbide, director general de operaciones y desarrollo de la Liga MX.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX?

Con la Asamblea de Dueños de la Liga MX realizada también se aprobó el calendario del Clausura 2026, un torneo atípico en el que equipos mexicanos jugarán la Concachampions, no habrá Play-in y la liguilla completa se jugará en mayo.

De manera que el Clausura 2026 dará inicio el viernes 9 de enero y terminará el domingo 24 de mayo, por lo que habrá tres jornadas dobles en el próximo torneo correspondientes a las fechas 2, 9 y 16.

Otro de los cambios para el Clausura 2026 es que no habrá Play-In, por lo que clasificará a la Liguilla los primeros 8 lugares de la tabla general, como solía hacerse antes.

