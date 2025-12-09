La Asamblea de Dueños de la Liga MX que se celebró este martes 9 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento arrojó conclusiones y una de las que más impacto generó fue la que involucra a Atlante con Mazatlán FC, toda vez que Mikel Arriola habló públicamente del proceso que llevarán ambas instituciones para el traspaso de los derechos de afiliación.

El secreto a voces finalmente se volvió oficial toda vez que el directivo apuntó a que una vez que Atlante cumpla con los protocolos establecidos en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para estar en Primera División, podrá adquirir el certificado que actualmente le pertenece a Mazatlán FC.

Emilio Escalante hizo la negociación con Ricardo Salinas Pliego, cosa de la que está ya al tanto la Asamblea de Dueños del futbol mexicano, misma que dio su aprobación para que los Potros de Hierro puedan volver al máximo circuito una vez que se valide todo el proceso correspondiente.

Mikel Arriola confirmó operación entre Atlante y Mazatlán

En la conferencia de prensa posterior a la Asamblea de Dueños, Mikel Arriola se presentó para hablar de los acuerdos alcanzados en la misma y fue ahí donde tocó el punto de la operación de Atlante con Mazatlán en la que intervino Emilio Escalante como propietario de los Potros y TV Azteca como su similar con los Cañoneros.

“El Club Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se le dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones”, informó Mikel Arriola sobre el regreso de Altante.

Para concluir su mensaje, el dirigente estableció el plazo para que este proceso se complete al señalar que “se espera que la operación esté concluida antes del verano del 2026”. Dicho esto, Atlante estaría de regreso en la Primera División después del Mundial y todo apunta a que con el Estadio Azteca como su casa.

Mikel Arriola confirma que Atlante está en proceso de afiliación para volver a la Liga MX en sustitución del Club Mazatlán. pic.twitter.com/77cqHyIiTx — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 9, 2025

¿Cuánto tiempo estuvo Atlante fuera de la Primera División?

Después de todo lo sucedido, Atlante regresará a la Primera División 12 años después de su último descenso. Fue en el torneo Clausura 2014 cuando los Potros de Hierro perdieron la categoría luego de caer en su visita a Santos de aquella temporada por marcador de 4-3.

Luego de eso, Atlante se convirtió con el paso de los años en uno de los equipos más fuertes de la Liga de Expansión, donde ganó varios títulos y regresó a la Ciudad de México proveniente de Cancún para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, al no haber ascensos ni descensos, no pudo recuperar su lugar desde lo deportivo en la Primera División.

Hace unos meses, Atlante cayó en la polémica porque había formado parte de un bloque de equipos de la Liga de Expansión que demandaron a la FMF por no haber regresado el ascenso y descenso en el futbol mexicano, pero sorprendió a todos cuando al pasar de los días, cambió de postura al retirarse de aquella disputa supuestamente por la promesa de tener un lugar en Primera División desde lo administrativo, como sucederá el año entrante.