La Selección Mexicana fue exhibida por Colombia, sus carencias defensivas y ofensivas salieron a la luz y como consecuencia estalló una ola de críticas en contra de Javier Aguirre. Desde la FMF son conscientes de esto y ya tomaron una decisión respecto al timonel tricolor.

En la FMF no pasaron por alto lo sucedido en Dallas y ya habrían tomado una decisión respecto a la continuidad de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol para comandar al combinado tricolor en una nueva Copa del Mundo. Sin embargo, su tercera etapa al frente del Tri no ha estado exenta de críticas, sobre todo por los más recientes resultados.

En medio de la incertidumbre, ya sabemos qué sucederá con Javier Aguirre, pues en la Federación Mexicana de Futbol tienen muy claros sus planes.

¿Javier Aguirre se va o se queda en la Selección Mexicana? La FMF ya decidió

De acuerdo a información de Miguel Arizpe en su columna para Medio Tiempo, la FMF no tiene ni la más mínima intención de quitar a Javier Aguirre de su puesto como DT de la Selección Mexicana. La confianza en el timonel mexicano es total y “seguirá firme hasta el Mundial 2026”.

“Ni lo pienses ni lo digas: Javier seguirá hasta el Mundial, eso déjalo muy claro aunque no te guste”, señaló una de las fuentes consultadas por el comunicador.

La fuente indicó que los motivos por los que Javier Aguirre se mantendrá en su puesto son por su contrato, porque se mantiene en un proceso, tiene la confianza de la cúpula tricolor y la de los jugadores.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

Luego del revés ante Colombia por marcador de 0-4, la Selección Mexicana de Futbol se prepara para encarar un nuevo choque sudamericano. Esta vez, se medirá a Ecuador en el Estadio Akron, casa de Chivas.

El partido México vs Ecuador se disputará este martes 14 de octubre a las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México) y servirá como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.