Ante la polémica por la supuesto permiso que recibieron para jugar con Toluca y después reportar con la Selección Mexicana, Alexis Vega y Jesús Gallardo irán directo al Tri.

La posibilidad de que los jugadores de Toluca estuvieran hoy 6 de mayo en el partido de vuelta de la Concachampions con Toluca, se esfumó ante el reclamo de otros clubes.

Los 20 convocados por Javier Aguirre deben reportarse a las 20 horas en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana, en la CDMX.

Alexis Vega con el Tri (Cristian de Marchena / Mexsport)

Toluca descarta a Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la Concachampions

El tema de contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar el partido de vuelta de la Concachampions quedó descartado por el Toluca, y los jugadores reportarán con la Selección Mexicana.

En redes sociales circula un video en el que Antonio Mohamed, DT de Toluca, acepta que invitó a Vega y Gallardo a ver el partido de la Concachampions, pero ya olvidaron la idea de ponerlos a jugar.

Reacción de Chivas ante el permiso que habría recibido Toluca para contar con sus seleccionados

Chivas, en voz de su dueño, Amaury Vergara, pidió que sus jugadores reportaran en la concentración del Rebaño este miércoles, en respuesta al permiso que Alexis Vega y Jesús Gallardo tuvieron para jugar con Toluca.

De acuerdo a reportes, los 5 seleccionados de Chivas reportaron efectivamente en la concentración del Rebaño, como fue la petición de Amaury Vergara.

Sin embargo, los seleccionados de Chivas tienen hasta las 20 horas de este 6 de mayo para llegar al CAR y unirse a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Trascendió que, este miércoles, Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar el tema de los seleccionados mexicanos que convocó.