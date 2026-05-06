Los jugadores convocados que no reporten hoy 6 de mayo con el Tri, quedarán fuera del Mundial 2026, advirtió la Selección Mexicana.

A través de un comunicado en redes sociales, la Selección Mexicana fijó postura ante la posibilidad de que algunos equipos busquen tener a sus jugadores y que no reporten con el Tri.

Comunicado Selección Mexicana (@miseleccionmx)

¿Qué dijo la Selección Mexicana en su comunicado?

La Selección Mexicana informó a través de un comunicado que, de acuerdo a lo publicado el martes 28 de abril de 2026, la concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 inicia este 6 de mayo en el CAR, a partir de las 20 horas.

Con 20 jugadores convocados por Javier Aguirre, la Selección Mexicana se preparará para jugar los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia.

“Todos los jugadores deben reportarse en el CAR, y el jugador que no acuda hoy (6 de mayo) a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo” Selección Mexicana

Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas (mexsport / Jorge Martinez)

¿Por que lanzó advertencia la Selección Mexicana a jugadores convocados?

La advertencia lanzada por la Selección Mexicana a los jugadores convocados que no reporten hoy 6 de mayo a la concentración en el CAR, surgió en función de que algunos equipos amagaron con retener a sus futbolistas para la Liguilla.

En específico, Amaury Vergara, dueño de Chivas, publicó un mensaje en “X” en el que informó que solicitó a su Dirección Deportiva pidiera a sus jugadores reportar a la concentración del Guadalajara.

Cabe señalar que, en la publicación, Vergara no mencionó la palabra seleccionados, dejando abierto el tema a la especulación.

El martes trascendió que el equipo Toluca tendría permitido contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar el partido de la Concachampions, lo cual habría provocado la citada reacción de Amaury Vergara.