Los jugadores convocados que no reporten hoy 6 de mayo con el Tri, quedarán fuera del Mundial 2026, advirtió la Selección Mexicana.

A través de un comunicado en redes sociales, la Selección Mexicana fijó postura ante la posibilidad de que algunos equipos busquen tener a sus jugadores y que no reporten con el Tri.

Comunicado Selección Mexicana
Comunicado Selección Mexicana (@miseleccionmx)

¿Qué dijo la Selección Mexicana en su comunicado?

La Selección Mexicana informó a través de un comunicado que, de acuerdo a lo publicado el martes 28 de abril de 2026, la concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 inicia este 6 de mayo en el CAR, a partir de las 20 horas.

Con 20 jugadores convocados por Javier Aguirre, la Selección Mexicana se preparará para jugar los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia.

“Todos los jugadores deben reportarse en el CAR, y el jugador que no acuda hoy (6 de mayo) a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”

Selección Mexicana
Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas
Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas (mexsport / Jorge Martinez)

¿Por que lanzó advertencia la Selección Mexicana a jugadores convocados?

La advertencia lanzada por la Selección Mexicana a los jugadores convocados que no reporten hoy 6 de mayo a la concentración en el CAR, surgió en función de que algunos equipos amagaron con retener a sus futbolistas para la Liguilla.

En específico, Amaury Vergara, dueño de Chivas, publicó un mensaje en “X” en el que informó que solicitó a su Dirección Deportiva pidiera a sus jugadores reportar a la concentración del Guadalajara.

Cabe señalar que, en la publicación, Vergara no mencionó la palabra seleccionados, dejando abierto el tema a la especulación.

El martes trascendió que el equipo Toluca tendría permitido contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar el partido de la Concachampions, lo cual habría provocado la citada reacción de Amaury Vergara.