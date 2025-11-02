El Apertura 2025 se encuentra cerca de su fase final a falta de dos jornadas, la 16 ya está por terminar, mientras que la 17 se jugará la próxima semana y pese a ello, ya hay rumores de los fichajes que podrían llegar para el próximo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Apertura 2025 está a punto de entrar a la Liguilla con Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Rayados de Monterrey y Chivas en la parte alta de la tabla, quienes intentarán quitarle el trono a los Diablos Rojos y evitar que consigan el bicampeonato.

Tanto dichos equipos como otros que pelean por meterse al Play-In como Pumas, ya piensan en el siguiente torneo Clausura 2026 para tratar de meterse a la pelea por el título y que no vuelvan a tener un torneo para el olvido como el Apertura 2025.

Los 5 fichajes que podrían romper el mercado de la Liga MX de cara al Clausura 2026

Por esa misma razón, aquí te traemos los 5 fichajes que podrían romper el mercado de la Liga MX de cara al Clausura 2026, mismos que posiblemente ayudarían a que el equipo consiga el título del siguiente torneo del futbol mexicano.

Helinho

El delantero del Toluca suena para llegar al América, equipo que actualmente se encuentra peleando el liderato de la clasificación general, pero que ya analiza quienes podrían ser sus próximos refuerzos para el Clausura 2026 y el jugador ha sonado fuerte para llegar a las Águilas.

James Rodríguez

Otro de los futbolistas que suena para llegar al conjunto de Coapa es el futbolista colombiano que todavía milita en el Club León, pero que se sabe que ya no continuará con La Fiera al finalizar el torneo, por lo que los expertos ya lo ponen en el conjunto azulcrema.

Alan Pulido

El futbolista mexicano no continuará en Chivas debido a que finaliza su contrato y en el Rebaño Sagrado no piensan renovarlo, por lo que según varios reportes, Pumas tiene interés en ficharlo para que haga una dupla con José Juan Macías.

Joao Pedro

El jugador del Atlético de San Luis suena muy fuerte para llegar a Cruz Azul. El delantero brasileño ha demostrado ser un goleador consistente en la Liga MX y encajaría perfecto en La Máquina como “fichaje bomba”.

Eduardo Águila

Otro elemento de los potosinos parece que interesa a Chivas y que incluso ya en su momento sonó para vestirse de rojiblanco. Así como su posible llegada, también preparan la salida de Gilberto Sepúlveda, quien ya no entra en planes del DT Gabriel Milito.