Levante vs FC Barcelona se miden en la Jornada 2 de LaLiga; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
El FC Barcelona tuvo una buena presentación en la Jornada 1 de LaLiga, pero en la cancha de Levante no tendrá una tarea sencilla.
Levante vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de LaLiga
A pesar de que jugará como visitante, el pronóstico es que el FC Barcelona ganará 3-1 a Levante, el partido de la Jornada 2 de LaLiga.
Levante vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de LaLiga
Levante saltará a su cancha por los tres puntos con esta posible alineación, contra el FC Barcelona.
- Cuñat
- Toljan
- De la Fuente
- Elgezabal
- Cabello
- Manu Sánchez
- Pablo Martínez
- Oriol Rey
- Brugué
- Víctor García
- Iván Romero
El FC Barcelona va por su segundo triunfo en LaLiga con esta posible alineación ante Levante.
- Joan García
- Koundé
- Araújo
- Cubarsí
- Balde
- De Jong
- Pedri
- Fermín
- Raphinga
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
Levante vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?
El sábado 23 de agosto de 2025 continúa la Jornada 2 de LaLiga con tres partidos, y el estelar enfrentará a Levante vs FC Barcelona.
Levante vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Levante vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.
Levante vs FC Barcelona chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 23 de agosto.
- Partido: Levante vs FC Barcelona
- Fase; Jornada 2 de LaLiga
- Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciutat de València
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Levante a la Jornada 2 de LaLiga vs Levante?
El FC Barcelona goleó 3-0 al Mallorca para sumar sus primeros tres puntos del torneo en la Jornada 1 de LaLiga.
Con 3 puntos y su mejor diferencia de goles, el FC Barcelona se apoderó de la cima de LaLiga.
En la Jornada 1 de LaLiga, Levante perdió 1-2 en la cancha del Alavés, por lo que está obligado a sumar como local cuando reciba al FC Barcelona.