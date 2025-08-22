Levante vs FC Barcelona se miden en la Jornada 2 de LaLiga; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona tuvo una buena presentación en la Jornada 1 de LaLiga, pero en la cancha de Levante no tendrá una tarea sencilla.

Levante vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de LaLiga

A pesar de que jugará como visitante, el pronóstico es que el FC Barcelona ganará 3-1 a Levante, el partido de la Jornada 2 de LaLiga.

Levante vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de LaLiga

Levante saltará a su cancha por los tres puntos con esta posible alineación, contra el FC Barcelona.

Cuñat Toljan De la Fuente Elgezabal Cabello Manu Sánchez Pablo Martínez Oriol Rey Brugué Víctor García Iván Romero

El FC Barcelona va por su segundo triunfo en LaLiga con esta posible alineación ante Levante.

Joan García Koundé Araújo Cubarsí Balde De Jong Pedri Fermín Raphinga Lamine Yamal Ferran Torres

Levante vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?

El sábado 23 de agosto de 2025 continúa la Jornada 2 de LaLiga con tres partidos, y el estelar enfrentará a Levante vs FC Barcelona.

Levante vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 2 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Levante vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.

Levante vs FC Barcelona chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 23 de agosto.

Partido: Levante vs FC Barcelona

Fase; Jornada 2 de LaLiga

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciutat de València

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Levante a la Jornada 2 de LaLiga vs Levante?

El FC Barcelona goleó 3-0 al Mallorca para sumar sus primeros tres puntos del torneo en la Jornada 1 de LaLiga.

Con 3 puntos y su mejor diferencia de goles, el FC Barcelona se apoderó de la cima de LaLiga.

En la Jornada 1 de LaLiga, Levante perdió 1-2 en la cancha del Alavés, por lo que está obligado a sumar como local cuando reciba al FC Barcelona.