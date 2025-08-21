La Liga MX le tiene reservada al Club América la visita al Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en la Jornada 6; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de las Águilas.

El Atlas recibirá al Club América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, un partido nada sencillo para la escuadra que dirige André Jardine.

Atlas vs Club América: ¿Cuándo ver a las Águilas en la Jornada 6 de Liga MX?

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX termina el domingo 24 de agosto de 2025 con dos partidos, uno de ellos será el Atlas vs Club América.

Las Águilas del Club América intentarán levantar el vuelo en Guadalajara, para mantenerse en la pelea por la cima de la Liga MX.

Atlas vs Club América: ¿Dónde ver a las Águilas en la Jornada 6 de Liga MX?

El Club América protagonizará el cierre de la Jornada 6 de la Liga MX, y su partido contra Atlas iniciará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 5, ViX Premiun y TUDN transmitirán el partido Atlas vs Club América, con el que cerrará la actividad el domingo 24 de agosto.

Partido: Atlas vs Club América

Fase: Jornada 6 del Apertura 2025

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, ViX Premiun y TUDN

¿Cómo llega el Club América a la Jornada 6 de la Liga MX?

El Club América, que derrotó a Tigres en la Jornada 5 de la Liga MX, llega como uno de los mejores equipos en el Apertura 2025.

Con 11 puntos, el Club América ocupa el cuarto lugar de la Liga MX en el torneo de Apertura 2025.

Un punto abajo del líder Pachuca se ubica el Club América, por lo que un combinación de resultados a su favor podría darle la cima del campeonato.

¿Cómo va Atlas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Atlas ya cambió de estratega en el Apertura 2025 de la Liga MX, y el lugar de Gonzalo Pineda lo tomó Diego Cocca, quien en el pasado logró el bicampeonato con los rojinegros.

Diego Cocca debutó con un empate 3-3 con Querétaro, para que Atlas sume 5 puntos en el lugar 15 de la tabla general.