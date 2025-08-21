La Leagues Cup 2025 se reanudó este miércoles 20 de agosto en su ronda de cuartos de final con cuatro enfrentamientos que definieron a los equipos que avanzaron a la semifinal, cuatro duelos entre equipos de la MLS y la Liga MX a matar o morir en donde, de entrada, escuadras como Tigres y Toluca se quedaron fuera.

Con los resultados de Inter de Miami ganándole 2-1 a Tigres y Orlando City quedándose con la victoria sobre Toluca en penales, se confirmó la primera de las dos semifinales de la Leagues Cup 2025 toda vez que los dos conjuntos ya mencionados de la MLS que eliminaron a los de la Liga MX, se enfrentarán en la siguiente ronda.

El llamado Clásico de Florida definirá a uno de los dos finalistas de la Leagues Cup 2025 y se celebrará el próximo miércoles 27 de agosto todavía con horarios por definir, pero por ahora, es un hecho que Lionel Messi y compañía tendrán la mesa servida para ir por una nueva final con las Garzas.

Dos equipos de la Liga MX en busca de las semifinales de la Leagues Cup 2025

En estos momentos, dos equipos de la Liga MX se encuentran en busca de su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2025 y de ganar, podrían encontrarse en las semifinales de este certamen dentro de una semana.

Puebla se encuentra en el Lumen Field enfrentándose a Seattle Sounders, mientras que Pachuca hace lo propio en el Dignity Healt Sports Park midiéndose a LA Galaxy. Estos dos cuadros son los únicos representantes de la Liga MX con vida en la Leagues Cup 2025 y en busca de un pase a la siguiente ronda.

En el papel, Puebla partió como víctima ante Seattle Sounders por su condición de visitante y la sacudida reciente que sufrió al quedarse sin director técnico; mientras que, por el lado de Pachuca, se espera un duelo más nivelado toda vez que han tenido un buen arranque en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Equipos de la MLS dominan la Leagues Cup

Cabe señalar que los equipos de la MLS han manifestado un dominio total en la Leagues Cup toda vez que en las ediciones donde participan todos los equipos de México y Estados Unidos, los de la Liga MX nunca han llegado siquiera a la final, situación que podría repetirse en esta edición.

Dicho esto, Pachuca y Puebla tienen en sus manos la posibilidad de avanzar a las semifinales de la Leagues Cup o bien, reafirmar la tendencia de que a los equipos mexicanos no les sienta nada bien esta competencia internacional contra la MLS.

Mientras tanto, la última llave de semifinal de la Leagues Cup espera por conocer a los dos equipos que se colocarán en ella y pelearán por un boleto que los coloque en la disputa directa de este título internacional.