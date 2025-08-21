Real Oviedo vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 2 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.
Real Madrid tendrá su primer partido de visita en la cancha del Real Oviedo, que acaba de ascender a LaLiga.
Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de LaLiga
El Real Madrid visita al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 24 de agosto de 2025.
Real Oviedo vs Real Madrid: Horario para ver el partido de la Jornada 2 de LaLiga
A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Real Oviedo, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.
Real Oviedo vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Oviedo vs Real Madrid, el domingo 24 de agosto.
- Partido: Real Oviedo vs Real Madrid
- Fase: Jornada 2 de LaLiga
- Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Carlos Tartiere
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 2 de LaLiga?
Real Madrid ganó 1-0 al Osasuna en la Jornada 1 de LaLiga, en el inicio de la temporada en el futbol español.
De esa manera inició el proyecto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, equipo obligado a pelear hasta el último momento por el campeonato de LaLiga.
En ese sentido, perder puntos en partidos como el que viene en la Jornada 2 al Real Madrid contra Real Oviedo, no debe estar permitido.
¿Cómo quedó Real Oviedo en la Jornada 1 de LaLiga?
El Real Oviedo que dirige Veljko Paunovic, debutó en la Jornada 1 de LaLiga, después de lograr el ascendo a la máxima categoría del futbol español.
Una derrota con marcador de 0-2 fue la bienvenida para Real Oviedo en la Jornada 1 de LaLiga, gracias a los goles conseguidos por su anfitrión, el Villarreal.
Sin embargo, en la Jornada 2 de LaLiga habrá fiesta en Oviedo, cuando el equipo local busque sus primeros puntos venciendo a Real Madrid.