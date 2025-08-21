Lizbeth Ovalle está a punto de iniciar una nueva aventura en el futbol femenil, con el Orlando Pride; te decimos fecha, horario y dónde ver su debut en la NWSL.

La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle, quien brilló en la Liga MX Femenil con Tigres, se despedirá en el Duelo de Estrellas contra el FC Barcelona.

¿Cuándo debuta Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride?

Lizbeth Ovalle se presentará en los próximos días a entrenar con su nuevo equipo, el Orlando Pride de la NWSL, y su debut estaría muy cerca.

El Orlando Pride enfrentará al Gotham FC en la Jornada 18 de la NWSL, el viernes 29 de agosto de 2025, fecha en la que debutaría Lizbeth Ovalle.

Horario para ver el debut de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride en las NWSL

A las 18 horas, tiempo del centro de México, está programada la visita del Gotham FC al Orlando Pride, nuevo equipo de la mexicana Lizbeth Ovalle, en el partido que marcaría el debut de la mexicana.

¿Dónde ver el debut de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride en la NWSL?

El partido Orlando Pride vs Gotham FC no tiene aún transmisión confirmada en México, para ver el debut de Lizabeth Ovalle en la NWSL.

Partido: Orlando Pride vs Gotham FC

Fase: Jornada 18 de la NWSL

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Exploria Stadium

Transmisión: Sin confirmar

Bienvenida a Orlando ✨



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



READ MORE: https://t.co/4jcWiHmngN pic.twitter.com/302FKwres6 — Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

Orlando Pride presume la llegada de Lizbeth Ovalle

El Orlando Pride anunció el jueves 21 de agosto la adquisición de la delantera mexicana Lizbeth Ovalle, procedente de Tigres de la Liga MX Femenil, por una cifra récord de 1.5 millones de dólares.

Lizbeth Ovalle se une al Orlando Pride hasta la temporada 2027, con una opción de recompra para 2028.

La cifra pagada por Lizbeth Ovalle es la más alta pagada en la historia del futbol femenil, tanto para el Orlando Pride como para la National Women’s Soccer League (NWSL).

“Estamos comprometidos en formar equipos de alto calibre y protagonistas a títulos año tras año, y este fichaje histórico refleja esa visión”, dijo Mark Wilf, propietario del Orlando Pride.