Tijuana vs Chivas cierran la actividad del viernes 22 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Chivas no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, y le urge ganar en la cancha de Tijuana, en la Jornada 6 del torneo.
Tijuana vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX
Tijuana ha tenido un arranque aceptable en la Liga MX, por lo que el pronóstico es que ganará 2-1 a Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2025.
Tijuana vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX
Tijuana recibirá a Chivas con esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Jesús Gómez
- Pablo Ortíz
- Ramiro Árciga
- Frank Boya
- Iván Tona
- Adonis Preciado
- Kevin Castañeda
- Gilberto Mora
Chivas va por el triunfo a Tijuana con esta posible alineación, en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Alan Mozo
- Diego Campillo
- Erick Gutiérrez
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Roberto Alvarado
- Armando González
Tijuana vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 en Liga MX
El partido Tijuana vs Chivas que se disputará en el Estadio Caliente, iniciará a las 21 horas y será transmitido por las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX.
- Partido: Tijuana vs Chivas
- Fase; Jornada 6 del Apertura 2025
- Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX
¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX?
Tijuana sorprendió a Pachuca en la Jornada 5 de la Liga MX, quitándole el invicto con marcador de 2-0.
Con los tres puntos ganados en el Estadio Hidalgo, Tijuana llegó a 8 puntos en lugar 7 de la tabla general de la Liga MX, en el Apertura 2025.
Así llega Chivas a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX
Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 3 puntos.
En la Jornada 5 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el FC Juárez, sumando su tercera derrota en la competencia.