Tijuana vs Chivas cierran la actividad del viernes 22 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Chivas no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, y le urge ganar en la cancha de Tijuana, en la Jornada 6 del torneo.

Tijuana vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Tijuana ha tenido un arranque aceptable en la Liga MX, por lo que el pronóstico es que ganará 2-1 a Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2025.

Tijuana vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Tijuana recibirá a Chivas con esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX.

  1. Antonio Rodríguez
  2. Rafael Fernández
  3. Jackson Porozo
  4. Jesús Gómez
  5. Pablo Ortíz
  6. Ramiro Árciga
  7. Frank Boya
  8. Iván Tona
  9. Adonis Preciado
  10. Kevin Castañeda
  11. Gilberto Mora

Chivas va por el triunfo a Tijuana con esta posible alineación, en la Jornada 6 de la Liga MX.

  1. Raúl Rangel
  2. Daniel Aguirre
  3. Luis Romo
  4. José Castillo
  5. Alan Mozo
  6. Diego Campillo
  7. Erick Gutiérrez
  8. Bryan González
  9. Richard Ledezma
  10. Roberto Alvarado
  11. Armando González

Tijuana vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 en Liga MX

El partido Tijuana vs Chivas que se disputará en el Estadio Caliente, iniciará a las 21 horas y será transmitido por las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX.

  • Partido: Tijuana vs Chivas
  • Fase; Jornada 6 del Apertura 2025
  • Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Tijuana sorprendió a Pachuca en la Jornada 5 de la Liga MX, quitándole el invicto con marcador de 2-0.

Con los tres puntos ganados en el Estadio Hidalgo, Tijuana llegó a 8 puntos en lugar 7 de la tabla general de la Liga MX, en el Apertura 2025.

Así llega Chivas a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 3 puntos.

En la Jornada 5 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el FC Juárez, sumando su tercera derrota en la competencia.