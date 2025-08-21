Tijuana vs Chivas cierran la actividad del viernes 22 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Chivas no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, y le urge ganar en la cancha de Tijuana, en la Jornada 6 del torneo.

Tijuana vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Tijuana ha tenido un arranque aceptable en la Liga MX, por lo que el pronóstico es que ganará 2-1 a Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2025.

Tijuana vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Tijuana recibirá a Chivas con esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX.

Antonio Rodríguez Rafael Fernández Jackson Porozo Jesús Gómez Pablo Ortíz Ramiro Árciga Frank Boya Iván Tona Adonis Preciado Kevin Castañeda Gilberto Mora

Chivas va por el triunfo a Tijuana con esta posible alineación, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Raúl Rangel Daniel Aguirre Luis Romo José Castillo Alan Mozo Diego Campillo Erick Gutiérrez Bryan González Richard Ledezma Roberto Alvarado Armando González

Tijuana vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 en Liga MX

El partido Tijuana vs Chivas que se disputará en el Estadio Caliente, iniciará a las 21 horas y será transmitido por las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX.

Partido: Tijuana vs Chivas

Fase; Jornada 6 del Apertura 2025

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Tijuana sorprendió a Pachuca en la Jornada 5 de la Liga MX, quitándole el invicto con marcador de 2-0.

Con los tres puntos ganados en el Estadio Hidalgo, Tijuana llegó a 8 puntos en lugar 7 de la tabla general de la Liga MX, en el Apertura 2025.

Así llega Chivas a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 3 puntos.

En la Jornada 5 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el FC Juárez, sumando su tercera derrota en la competencia.