La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Puebla; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas vs Puebla es unos de los partidos con los que cierra la Jornada 6 de la Liga MX

Pumas vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Pumas vs Puebla se enfrentan el domingo 24 de agosto en la Liga MX, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Pumas vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Pumas vs Puebla se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Puebla

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Pumas al partido vs Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX?

Pumas enfrentó a Toluca en la Jornada 5 de la Liga MX, el sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

Con marcador de 1-1, Pumas empató con Toluca para llegar a 5 puntos en el lugar 13 de la tabla general del Apertura 2025.

Pumas ha mejorado su funcionamiento y el miércoles 20 de agosto presentó a José Juan Macías y Alan Medina, como refuerzos para apuntalar su ofensiva.

Se presume que Aaron Ramsey, otro de los refuerzos de Pumas, podría debutar en la Jornada 6 contra Puebla.

¿Cómo va Puebla en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Puebla perdió 0-2 con el San Luis en la Jornada 5 de la Liga MX, para estancarse en 3 puntos en el penúltimo lugar del Apertura 2025.

Ese resultado le costó el puesto como DT a Pablo Guede, y las riendas del Puebla las tomó el argentino Martín Bravo.

El equipo poblano fue eliminado el miércoles 20 de agosto en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 en tanda de penaltis, por el Seattle Sounders.