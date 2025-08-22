La Jornada 2 de la Premier League enfrenta a Newcastle vs Liverpool; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Newcastle vs Liverpool es el partido con el que cierra la Jornada 2 de la Premier League.

Newcastle vs Liverpool: Día para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Newcastle vs Liverpool juegan el lunes 25 de agosto en la culminación de la Jornada 2 de la Premier League.

Newcastle vs Liverpool: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Newcastle vs Liverpool se miden en la Premier League, en partido que inicia a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Newcastle vs Liverpool: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de Premier League

La señal de HBO MAX transmitirá el partido Newcastle vs Liverpool, en la Jornada 2 de la Premier League.

Partido: Newcastle vs Liverpool

Fase: Jornada 2 de la Premier League

Fecha: Lunes 25 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James’ Park

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Newcastle a la Jornada 2 de la Premier League?

El Newcastle tuvo un arranque aceptable en la Premier League, ya que sumó su primer punto como visitante en la Jornada 1.

Aston Villa recibió a Newcastle en la Jornada 1 de la Premier League, partido que terminó empatado sin goles, un buen resultado para el equipo visitante.

En la Jornada 2 de la Premier League, el Newcastle confía en capitalizar el punto ganado como visitante, sumando otros tres en su cancha, ante el complicado Liverpool.

¿Cómo le fue a Liverpool en su debut en la Jornada 1 de la Premier League?

Liverpool fue el equipo encargado de abrir las actividades en la Jornada 1 de la Premier League, recibiendo al Bournemouth.

El actual campeón de la Premier League, Liverpool, venció 4-2 al Bournemouth, demostrando que busca repetir como el mejor equipo del futbol inglés.

En la Jornada 2 de la Premier League, Liverpool no tendrá un partido sencillo en la cancha del Newcastle, así que deberá mostrar sus mejores armas para ganar.