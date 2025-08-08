La Liga MX enfrenta a León vs Rayados en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos día, hora y canal para ver a James Rodríguez vs Sergio Ramos.
León vs Rayados es uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 de la Liga MX, sobre todo, por el duelo entre James Rodríguez y Sergio Ramos.
León vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León vs Rayados juegan el lunes 11 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 4 del Apertura 2025.
León vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
León vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Las señales de Tubi, Caliente TV y FOX, transmitirán el partido León vs Rayados, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi, Caliente TV y FOX
¿Cómo llega León al partido vs Rayados en la Jornada 4 de la Liga MX?
León no pudo calificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2025, así que tiene que enfocarse de nuevo en la Liga MX, en la que se medirá con Rayados en la Jornada 4.
A la Jornada 4 de la Liga MX, León llega con 3 puntos en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2025.
En la Jornada 3 de la Liga MX, León perdió 1-3 con Cruz Azul, y está obligado a sumar los tres puntos contra Rayados.
¿Cómo va Rayados en el Apertura 2025 de la Liga MX?
Rayados ganpo 3-1 al Atlas en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.
Con 6 puntos, Rayados se ubica en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de León.