La Liga MX enfrenta a León vs Rayados en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos día, hora y canal para ver a James Rodríguez vs Sergio Ramos.

León vs Rayados es uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 de la Liga MX, sobre todo, por el duelo entre James Rodríguez y Sergio Ramos.

León vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Rayados juegan el lunes 11 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 4 del Apertura 2025.

León vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

León vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Las señales de Tubi, Caliente TV y FOX, transmitirán el partido León vs Rayados, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: León vs Rayados

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi, Caliente TV y FOX

¿Cómo llega León al partido vs Rayados en la Jornada 4 de la Liga MX?

León no pudo calificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2025, así que tiene que enfocarse de nuevo en la Liga MX, en la que se medirá con Rayados en la Jornada 4.

A la Jornada 4 de la Liga MX, León llega con 3 puntos en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2025.

En la Jornada 3 de la Liga MX, León perdió 1-3 con Cruz Azul, y está obligado a sumar los tres puntos contra Rayados.

¿Cómo va Rayados en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Rayados ganpo 3-1 al Atlas en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.

Con 6 puntos, Rayados se ubica en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de León.