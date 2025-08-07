La Liga mx continúa en su Jornada 4 con el América vs Querétaro; te detallamos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido, que se jugará el sábado 9 de agosto.

América buscará recuperarse del fracaso en Leagues Cup 2025, recibiendo a Querétaro en la Jornada 4 de la Liga MX.

América vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico del partido América vs Querétaro es que las Águilas ganarán 3-1 a los Gallos Blancos, en la Jornada 4 de la Liga MX.

América vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América recibe a Querétaro con esta posible alineación en la Jornada 4 de la Liga MX.

Luis Malagón Kevin Álvarez Israel Reyes Igor Lichnovsky Cristian Borja Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo Víctor Dávila Alex Zendejas Henry Martín Raúl Zúñiga

Querétaro saltará con esta posible alineación al partido contra América, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Guillermo Allison Jonatan Perlaza Jesús Piñuelas Óscar Manzanarez Carlos Villanueva Omar Mendoza Fernando González Eduardo Armenta Kevin Escamilla Aldahir Pérez Soto Ronaldo Cisneros

América vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América vs Querétaro se enfrentan el sábado 9 de agosto a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las plataforma TUDN y ViX, además del Canal 5, transmitirán el partido América vs Querétaro en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: América vs Querétaro

Fase: Jornada 4 de Leagues Cup 2025

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llegan América y Querétaro a la Jornada 4 de la Liga MX vs Querétaro?

Necesitado de un triunfo contundente, así llega el América a la Jornada 4 de la Liga MX, en la que enfrentará a Querétaro.

América suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Querétaro es último lugar de la tabla general en la Liga MX, así que sumar un punto al menos contra América sería valioso para los Gallos Blancos en la Jornada 4.