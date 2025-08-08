La Jornada 5 de la Liga MX Femenil sigue con el partido Puebla vs Pumas; te decimos cuándo y dónde ver a las auriazules.

Pumas ha tenido un buen inicio de Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, así que la escuadra felina es favorita ante las poblanas.

Puebla vs Pumas es uno de los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, que se jugarán el sábado 9 de agosto.

Puebla vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?

Puebla vs Pumas se enfrentan el sábado 9 de agosto en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

A las 12 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Puebla vs Pumas, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, en el Estadio Cuauhtémoc.

Un horario habitual para Pumas femenil, que suele recibir a sus rivales al mediodía en Ciudad Universitaria.

Puebla vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi será la señal en la que se podrá ver el partido Puebla vs Pumas, en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Partido: Puebla vs Pumas

Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?

A la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Pumas llega como la escuadra favorita para vencer a Puebla, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Pumas femenil ocupa el tercer lugar de la Liga MX Femenil con 10 puntos, así que una combinación de resultados podría darle el liderato a las felinas, en poder hasta la Jornada 4 del América.

¿Cómo va Puebla en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Puebla es el penúltimo lugar de la Liga MX Femenil tras cuatro jornadas disputadas, y con cero puntos, solo su mejor diferencia de goles respecto a Mazatlán, no tienen a las camoteras en el sótano general.

Sin puntos en su cuenta, Puebla busca sumar por primera vez en el Apertura 2025 ante Pumas.