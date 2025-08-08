La Jornada 5 de la Liga MX Femenil enfrenta a Necaxa vs América femenil; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido de las Águilas.

América Femenil es la escuadra dueña del liderato de la Liga MX Femenil, así que busca ganar en la Jornada 5 del Apertura 2025 a Necaxa.

Necaxa vs América femenil: Fecha para ver a las Águilas en la Liga MX Femenil

El sábado 9 de agosto se miden Necaxa vs América femenil en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Necaxa vs América femenil: Horario para ver a las Águilas en la Liga MX Femenil

El Necaxa vs América Femenil se jugará el sábado 9 de agosto a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs América femenil: ¿Dónde ver a las Águilas en la Liga MX Femenil?

La señal de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Necaxa vs América Femenil, el sábado 9 de agosto a las 17 horas.

Partido: Necaxa vs América Femenil

Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América femenil a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil vs Necaxa?

De cara a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, el América Femenil llega como líder de la competencia con 12 puntos.

En la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, América logró una goleada histórica de 11-0 sobre Querétaro, confirmando que es una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato.

Así llega Necaxa a la Jornada 5 de la Liga MX vs América Femenil

El Necaxa, rival del América Femenil en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, buscará dar la sorpresa y arrebatarle al menos un punto a las Águilas.

En la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, Necaxa empató 1-1 con León para llegar a cuatro puntos en la tabla general.

Con ese puntaje, Necaxa está en el lugar 12 de la competencia, posición que buscará mejorar ante América Femenil.