Hoy termina la primera fase de la Leagues Cup 2025, torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS, por lo que ya sabemos cuáles serán los cruces de los cuartos de final así como los días en los que se jugarán.

Luego de una fase de clasificación en la que la Liga MX volvió a dejar mucho que desear en sus partidos contra los clubes de la MLS, ya conocemos a los ocho clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Aunque se pensaba que equipos como Cruz Azul, América o Rayados de Monterrey pusieran en alto al campeonato mexicano, fueron otros los equipos que terminaron por colarse a la siguiente ronda del torneo.

Leagues Cup 2025: Equipos clasificados a cuartos de final de la Liga MX y MLS

Por parte de la Liga MX, los clubes que avanzaron a la siguiente fase de la Leagues Cup fueron Toluca (8 puntos), Pachuca (7 puntos), Tigres (6 puntos) y Puebla (6 puntos), tras disputar sus 3 partidos.

Marcel Ruiz. (Jose Hernandez / Mexsport)

Santos Laguna, Querétaro y Atlas fueron los equipos que más quedaron a deber por parte del futbol mexicano ya que no sumaron un solo punto en la Leagues Cup 2025 a pesar del cambio de formato.

Además, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas, los llamados cuatro grandes de la Liga MX, no lograron meterse a la fase final del torneo debido a que no tuvieron el rendimiento esperado por parte de su afición.

Por parte de la MLS fueron Seattle Sounders (9 puntos), Inter de Miami (8 puntos) y los últimos dos boletos de la MLS se quedarán entre Orlando City, Portland Timbers o LA Galaxy.

La épica burla del Seattle Sounders a Cruz Azul tras goleada en Leagues Cup (Isaac Ortiz / Mexsport)

Leagues Cup 2025: Así se jugarán los cuartos de final del torneo

Debido a que el formato de la Leagues Cup 2025 es similar al de la Liguilla del futbol mexicano, el mejor clasificado de la MLS enfrentará al peor clasificado de la Liga MX, es decir, 1ero de MLS vs 4to de Liga MX y así sucesivamente.

Cruces en los cuartos de final de la Leagues Cup:

Seattle Sounders vs Puebla

Inter de Miami vs Tigres

Orlando City o LA Galaxy vs Pachuca

Portland Timbers o LA Galaxy vs Toluca

Los cuartos de final se jugarán a un partido: dos encuentros se disputarán el lunes 18 de agosto y los otros dos el miércoles 20 de agosto.

Todos los encuentros de la fase de eliminación directa en la Leagues Cup 2025, al igual que la fase de grupos, se podrán seguir a través de la señal de Apple TV y para algunos se deberá de contar con el MLS Season Pass.